На дорожных светофорах появится сигнал нового цвета

Учёные предлагают добавить белый свет на дорожные светофоры, что может существенно изменить правила движения на перекрёстках в будущем, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал CarsCoops .

Фото: freepik

Классические светофоры: более века без изменений

Трёхсекционные светофоры с красным, жёлтым и зелёным сигналами используются на дорогах всего мира уже более 100 лет. За это время базовая концепция практически не менялась — стандартный блок с тремя сигналами оставался неизменным, несмотря на технологический прогресс.

Однако американские исследователи из Университета штата Северная Каролина предлагают принципиально новую модель.

Белый свет: не просто вспомогательный сигнал

В России белый сигнал появился ещё в 2023 году, но используется он лишь как дополнительный индикатор: сообщает водителю, что на пешеходном переходе разрешено движение пешеходов. Он располагается отдельно внизу светофора и не является основным.

Американские учёные предлагают дать белому сигналу равный статус с красным, жёлтым и зелёным. Он будет загораться при сильной загруженности перекрёстка, помогая регулировать движение автомобилей более эффективно.

Белый свет для автономных машин

Современные беспилотные автомобили обмениваются данными о дорожной обстановке, знаках и сигналах светофоров. Белый свет на перекрёстке сможет информировать водителей обычных машин о том, что им разрешено следовать за автономными автомобилями.

То есть белый сигнал станет инструментом координации между обычными и беспилотными транспортными средствами, повышая безопасность и эффективность движения.

Эффект на пробки: до 94% снижения загруженности

Моделирование показало, что внедрение белого сигнала может снизить загруженность перекрёстков на 94%. Тем не менее, внедрение таких светофоров в массовое использование пока не предвидится.

Сегмент автономных транспортных средств находится на ранней стадии развития. По оценке экспертов, массовое распространение беспилотных автомобилей ожидается не раньше 2040 года.