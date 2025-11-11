В США признали: у Запада нет ответа на российский «Орешник»

Запад пока не способен противостоять российскому зенитно-ракетному комплексу нового поколения «Орешник». Такое заявление сделал бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Patriot против гиперзвука: где слабое место США

По словам эксперта, американский зенитно-ракетный комплекс Patriot эффективен в борьбе с обычными ракетами и дронами, однако оказывается бессилен против российских баллистических гиперзвуковых ракет.

«Россия демонстрирует «Орешник», и, как вы понимаете, Западу нечего ему противопоставить», — подчеркнул Джонсон.

Причины усиления российского комплекса

Эксперт связывает технологическое продвижение России с выходом США из договоренностей о стратегической стабильности, что позволило российской стороне ускорить развитие новых военных систем.

«Орешник» уже на вооружении

В августе президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства комплекса «Орешник». Первый образец системы уже поступил в войска, что свидетельствует о переходе проекта в активную эксплуатацию.