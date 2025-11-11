18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 13:52

Супруги, прожившие в браке 83 года, стали самой долгоживущей парой в мире

Новости Мира 0 1 202

Супружеская пара из США, прожившая вместе 83 года, официально признана самой долгоживущей парой в мире. Об этом сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: LongeviQuest
Фото: LongeviQuest

По данным глобальной комиссии LongeviQuest, подтверждающей рекорды долголетия, брачное свидетельство 1942 года, архивные документы и переписные записи подтвердили уникальный статус пары. Суммарный возраст супругов — 215 лет: Лайлу 108 лет, Элеоноре — 107, что также делает их старейшей живущей супружеской парой на планете.

Встреча, изменившая жизнь

История любви Лайла и Элеоноры началась в 1941 году на баскетбольном матче в Атланте.

Элеонора, будучи зрительницей, не запомнила счет игры, но навсегда запомнила встречу с Лайлом, игроком Университета Кларка Атланты, который позже был введен в Зал славы баскетбола.

Их роман развивался быстро, несмотря на надвигающуюся угрозу Второй мировой войны.

Свадьба в разгар войны

4 июня 1942 года Лайл женился на Элеоноре, получив трехдневное увольнение с военной базы. В день свадьбы он впервые познакомился с её семьей, преодолев долгий путь в сегрегированном вагоне поезда — испытание, которое он считал того стоило ради любви.

Вскоре после свадьбы Лайл был отправлен на фронт в Италию, где служил в 92-й пехотной дивизии, а Элеонора, будучи беременной, переехала в Нью-Йорк и устроилась на завод по производству авиазапчастей. В те годы единственной связью супругов оставались письма, подвергавшиеся строгой военной цензуре.

Возвращение к мирной жизни и новые достижения

После войны пара воссоединилась и начала новую жизнь в Нью-Йорке. Оба сделали карьеру на государственной службе, вместе путешествовали и активно поддерживали интересы друг друга.

Особенно примечательна история Элеоноры: она получила докторскую степень в Фордхэмском университете в возрасте 69 лет, демонстрируя неугасимую тягу к знаниям и саморазвитию.

Сегодня: счастливая старость в Майами

На сегодняшний день Лайл и Элеонора живут в Майами, рядом с дочерью. Несмотря на то, что Лайл скучает по Нью-Йорку, он отмечает, что счастлив быть рядом с женой — главным источником радости и вдохновения на протяжении более восьми десятилетий.

Их история — живое свидетельство силы любви, преданности и стойкости, способной пережить любые испытания времени.

15
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь