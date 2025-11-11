Супруги, прожившие в браке 83 года, стали самой долгоживущей парой в мире

Супружеская пара из США, прожившая вместе 83 года , официально признана самой долгоживущей парой в мире. Об этом сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: LongeviQuest

По данным глобальной комиссии LongeviQuest, подтверждающей рекорды долголетия, брачное свидетельство 1942 года, архивные документы и переписные записи подтвердили уникальный статус пары. Суммарный возраст супругов — 215 лет: Лайлу 108 лет, Элеоноре — 107, что также делает их старейшей живущей супружеской парой на планете.

Встреча, изменившая жизнь

История любви Лайла и Элеоноры началась в 1941 году на баскетбольном матче в Атланте.

Элеонора, будучи зрительницей, не запомнила счет игры, но навсегда запомнила встречу с Лайлом, игроком Университета Кларка Атланты, который позже был введен в Зал славы баскетбола.

Их роман развивался быстро, несмотря на надвигающуюся угрозу Второй мировой войны.

Свадьба в разгар войны

4 июня 1942 года Лайл женился на Элеоноре, получив трехдневное увольнение с военной базы. В день свадьбы он впервые познакомился с её семьей, преодолев долгий путь в сегрегированном вагоне поезда — испытание, которое он считал того стоило ради любви.

Вскоре после свадьбы Лайл был отправлен на фронт в Италию, где служил в 92-й пехотной дивизии, а Элеонора, будучи беременной, переехала в Нью-Йорк и устроилась на завод по производству авиазапчастей. В те годы единственной связью супругов оставались письма, подвергавшиеся строгой военной цензуре.

Возвращение к мирной жизни и новые достижения

После войны пара воссоединилась и начала новую жизнь в Нью-Йорке. Оба сделали карьеру на государственной службе, вместе путешествовали и активно поддерживали интересы друг друга.

Особенно примечательна история Элеоноры: она получила докторскую степень в Фордхэмском университете в возрасте 69 лет, демонстрируя неугасимую тягу к знаниям и саморазвитию.

Сегодня: счастливая старость в Майами

На сегодняшний день Лайл и Элеонора живут в Майами, рядом с дочерью. Несмотря на то, что Лайл скучает по Нью-Йорку, он отмечает, что счастлив быть рядом с женой — главным источником радости и вдохновения на протяжении более восьми десятилетий.

Их история — живое свидетельство силы любви, преданности и стойкости, способной пережить любые испытания времени.