11.11.2025, 14:37

Маскируется под простуду и убивает: ученые предупредили о распространении смертельного вируса

Новости Мира 0 2 461

Медики предупреждают о новом респираторном вирусе РСВ, который по опасности может сравниться с COVID-19. В отличие от привычной простуды, последствия заражения этим вирусом могут быть крайне тяжелыми — вплоть до летального исхода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

РСВ: опасность скрыта за привычными симптомами

В мире стремительно распространяется респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Его симптомы практически неотличимы от обычной простуды — насморк, кашель, слабость. Но медики подчеркивают: за безобидными проявлениями скрывается серьезная угроза для здоровья.

По данным медицинского журнала JAMA Network Open, РСВ может вызывать осложнения, сравнимые по тяжести с COVID-19. Врачи отмечают, что в среднем у 5–10% пациентов, обращающихся с простудой, на самом деле выявляется именно РСВ.

«Хотя вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьезными», — поясняет доктор из Сингапура Иэн Ви.

Летальность и последствия для организма

РСВ отличается высокой опасностью для сердечно-сосудистой системы. У зараженных пациентов может быстро развиться:

  • Сердечная недостаточность

  • Аритмия

  • Инсульт

  • Тромбоз

Статистика летальности также вызывает тревогу: около 5% госпитализированных с РСВ пациентов не выживают.

Кто в группе риска

Опасность вируса РСВ распространяется на все возрастные группы — от маленьких детей до пожилых людей.

Эксперты напоминают, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому основные меры профилактики остаются прежними:

  • Ношение медицинских масок

  • Регулярная личная гигиена

  • Избегание контакта с больными

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалисту для точного диагноза и назначения лечения.

3
10
0
