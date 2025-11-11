Маскируется под простуду и убивает: ученые предупредили о распространении смертельного вируса

Медики предупреждают о новом респираторном вирусе РСВ, который по опасности может сравниться с COVID-19. В отличие от привычной простуды, последствия заражения этим вирусом могут быть крайне тяжелыми — вплоть до летального исхода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
В мире стремительно распространяется респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Его симптомы практически неотличимы от обычной простуды — насморк, кашель, слабость. Но медики подчеркивают: за безобидными проявлениями скрывается серьезная угроза для здоровья.
По данным медицинского журнала JAMA Network Open, РСВ может вызывать осложнения, сравнимые по тяжести с COVID-19. Врачи отмечают, что в среднем у 5–10% пациентов, обращающихся с простудой, на самом деле выявляется именно РСВ.
«Хотя вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьезными», — поясняет доктор из Сингапура Иэн Ви.
РСВ отличается высокой опасностью для сердечно-сосудистой системы. У зараженных пациентов может быстро развиться:
Сердечная недостаточность
Аритмия
Инсульт
Тромбоз
Статистика летальности также вызывает тревогу: около 5% госпитализированных с РСВ пациентов не выживают.
Опасность вируса РСВ распространяется на все возрастные группы — от маленьких детей до пожилых людей.
Эксперты напоминают, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому основные меры профилактики остаются прежними:
Ношение медицинских масок
Регулярная личная гигиена
Избегание контакта с больными
Статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалисту для точного диагноза и назначения лечения.
