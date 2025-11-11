Евгения Медведева объявила о помолвке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева готовится к важному шагу в личной жизни — она выходит замуж. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в Instagram, поделившись видео с помолвки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sport24.ru

Ее избранником стал Ильдар Гайнутдинов, российский танцор, с которым Медведева встречается с лета 2025 года.

Помолвка на глазах публики

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани фигуристку заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце. Этот момент стал первым публичным подтверждением будущей свадьбы.

История отношений

Пара познакомилась на шоу «Звездные танцы», где завязались романтические отношения. Евгения отмечает, что благодаря Гайнутдинову начала посещать церковь, что стало важным изменением в ее жизни.

Спортивные достижения Медведевой

Евгения Медведева — одна из самых титулованных фигуристок современности:

Двукратная чемпионка мира

Золотая медалистка чемпионата Европы

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр

Бронзовая медаль чемпионата мира

Серебро на европейском первенстве

Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в апреле 2023 года официально объявила о завершении спортивной карьеры.