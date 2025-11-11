Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

Диетолог Валерия Гуларт рассказала, какие изменения происходят в организме при ежедневном употреблении всего одного яблока. По её словам, этот простой фрукт способен существенно улучшить здоровье и снизить риски ряда заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: culture.ru

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

По словам Гуларт, регулярное употребление яблок помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Это объясняется высоким содержанием клетчатки, которая способствует очищению сосудов и улучшению обмена веществ.

Люди, включающие в рацион хотя бы одно яблоко в день, демонстрируют меньшую предрасположенность к сахарному диабету.

Риск развития заболеваний сердца и сосудов также заметно снижается.

Поддержка пищеварительной системы и профилактика гастрита

Яблоки оказывают мягкое обволакивающее действие на слизистую желудка, действуя как природный гель. Это помогает облегчить боли при гастрите и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Защита мозга и профилактика болезни Альцгеймера

Врач отметила, что яблоки стимулируют выработку нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для работы мозга.

Регулярное употребление фруктов может снижать риск когнитивных нарушений.

Поддерживается память и замедляются возрастные изменения в работе нервной системы.

Снижение риска рака и замедление старения

Яблоки содержат антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Диетолог подчеркнула:

Употребление яблок снижает вероятность развития некоторых видов рака пищеварительной системы.

Фрукт также способствует улучшению состояния кожи и замедляет появление возрастных изменений.

Польза для полости рта

Яблоки способствуют очищению зубов и укреплению дёсен, что делает их полезными не только для внутренних органов, но и для здоровья ротовой полости.

Таким образом, всего одно яблоко в день способно принести организму комплексную пользу: от защиты сердца и сосудов до улучшения работы мозга и профилактики онкологических заболеваний.