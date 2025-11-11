Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

Диетолог Валерия Гуларт рассказала, какие изменения происходят в организме при ежедневном употреблении всего одного яблока. По её словам, этот простой фрукт способен существенно улучшить здоровье и снизить риски ряда заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Гуларт, регулярное употребление яблок помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Это объясняется высоким содержанием клетчатки, которая способствует очищению сосудов и улучшению обмена веществ.
Люди, включающие в рацион хотя бы одно яблоко в день, демонстрируют меньшую предрасположенность к сахарному диабету.
Риск развития заболеваний сердца и сосудов также заметно снижается.
Яблоки оказывают мягкое обволакивающее действие на слизистую желудка, действуя как природный гель. Это помогает облегчить боли при гастрите и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.
Врач отметила, что яблоки стимулируют выработку нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для работы мозга.
Регулярное употребление фруктов может снижать риск когнитивных нарушений.
Поддерживается память и замедляются возрастные изменения в работе нервной системы.
Яблоки содержат антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Диетолог подчеркнула:
Употребление яблок снижает вероятность развития некоторых видов рака пищеварительной системы.
Фрукт также способствует улучшению состояния кожи и замедляет появление возрастных изменений.
Яблоки способствуют очищению зубов и укреплению дёсен, что делает их полезными не только для внутренних органов, но и для здоровья ротовой полости.
Таким образом, всего одно яблоко в день способно принести организму комплексную пользу: от защиты сердца и сосудов до улучшения работы мозга и профилактики онкологических заболеваний.
Комментарии0 комментарий(ев)