У Марата Башарова выявили опасное заболевание после того, как он упал в обморок за рулем: «Это не лечится»

Известный российский актер Марат Башаров поделился тревожными новостями о состоянии своего здоровья. По словам артиста, у него выявили опасное сердечное заболевание, которое требует особого внимания, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Starface.ru
Фото: Starface.ru

Инцидент за рулем стал сигналом к обследованию

Башаров признался, что некоторое время не обращал внимания на ухудшение самочувствия. Ситуация вышла из-под контроля, когда актер потерял сознание прямо за рулем. К счастью, ДТП прошло без серьезных последствий: автомобиль Башарова на малой скорости столкнулся с другим автомобилем, стоявшим на обочине, и никто серьезно не пострадал.

Этот случай стал для актера сигналом к немедленному обращению к врачам.

Долгое время диагноз оставался неизвестным

После госпитализации медики долго не могли определить причину недомогания. Только после проведения ультразвукового исследования сердца стало ясно, в чем заключается проблема.

Диагноз: расширение верхней части аорты

По итогам обследования Марату Башарову поставили диагноз — расширение верхней части аорты. Актер отметил, что подобные патологии часто встречаются у хоккеистов. Башаров сам увлекается хоккеем, поэтому диагноз не стал для него полной неожиданностью.

«И это, как правило, не лечится», — подчеркнул актер, добавив, что заболевание требует внимательного наблюдения и осторожного отношения к физическим нагрузкам.

Что это означает для здоровья

Расширение аорты — это опасная патология, которая может привести к серьезным осложнениям, если не контролировать состояние. Специалисты отмечают, что своевременное обследование и корректировка образа жизни помогают снизить риски, хотя полное излечение при таких случаях часто невозможно.

