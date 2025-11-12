Ученые предупредили о самом мощном ударе солнечной плазмы по Земле

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили о приближении к Земле самого мощного за несколько лет выброса солнечной плазмы. Событие ожидается 12 ноября 2025 года и может стать самым сильным ударом по нашей планете в текущем 25-м солнечном цикле, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Что происходит на Солнце

Согласно данным астрономов, выброс плазмы после самой мощной солнечной вспышки 2025 года догонит и поглотит облака плазмы, которые ранее были выброшены в сторону Земли. Ранее прогнозировалось прибытие двух отдельных выбросов от вспышек X-уровня, однако новые расчёты показали, что они объединятся в один мощный поток.

«Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — отметили учёные в Telegram-канале лаборатории.

Магнитная буря 12 ноября

Учёные также сообщили, что 12 ноября на Земле начнётся третья с начала года сильнейшая магнитная буря. Она станет результатом слияния двух выбросов солнечной плазмы, произошедших 9 и 10 ноября, между которыми был интервал в несколько часов.

Прогнозируется, что пик магнитной бури может достигать уровня G3 — G4 по шкале NOAA, что означает значительное влияние на спутниковые системы, радиосвязь и энергосети.