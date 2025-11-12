У популярного препарата для лечения диабета нашли важный недостаток

Метформин — одно из самых распространенных лекарств для профилактики и контроля диабета — может ослаблять положительное влияние физических упражнений на организм. Такой вывод сделали ученые из Рутгерского университета (США). Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В эксперименте участвовали 72 взрослых добровольца, находившихся в группе риска по развитию диабета, гипертонии, жирового гепатоза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Участников разделили на две группы:
Первая группа принимала метформин.
Вторая группа контролировала уровень сахара без медикаментов.
Все добровольцы прошли 16-недельную программу тренировок с различной интенсивностью, направленную на улучшение обмена веществ и физической формы.
Исследование показало:
У всех участников наблюдалось улучшение чувствительности тканей к инсулину и состояния сосудов.
Однако у группы, принимавшей метформин, эти улучшения были значительно менее выраженными.
Препарат также снижал прирост физической выносливости и мешал организму эффективно регулировать уровень глюкозы после физических нагрузок.
Ученые объясняют эффект метформина следующим образом:
Препарат частично подавляет активность митохондрий — клеточных структур, вырабатывающих энергию.
Это помогает снижать уровень сахара в крови, но ограничивает способность организма адаптироваться к физическим нагрузкам и использовать энергию максимально эффективно.
Исследователи подчеркивают:
Пациентам с предиабетом и их врачам важно учитывать влияние метформина на эффективность тренировок.
Режим физических нагрузок следует подбирать индивидуально.
Самостоятельно прекращать прием препарата нельзя — решение о корректировке терапии должен принимать только врач.
Комментарии0 комментарий(ев)