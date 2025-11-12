18+
12.11.2025, 07:22

У популярного препарата для лечения диабета нашли важный недостаток

Новости Мира 0 707

Метформин — одно из самых распространенных лекарств для профилактики и контроля диабета — может ослаблять положительное влияние физических упражнений на организм. Такой вывод сделали ученые из Рутгерского университета (США). Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM
Как проходило исследование

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 72 взрослых добровольца, находившихся в группе риска по развитию диабета, гипертонии, жирового гепатоза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников разделили на две группы:

  • Первая группа принимала метформин.

  • Вторая группа контролировала уровень сахара без медикаментов.

Все добровольцы прошли 16-недельную программу тренировок с различной интенсивностью, направленную на улучшение обмена веществ и физической формы.

Какие результаты получили ученые

Исследование показало:

  • У всех участников наблюдалось улучшение чувствительности тканей к инсулину и состояния сосудов.

  • Однако у группы, принимавшей метформин, эти улучшения были значительно менее выраженными.

  • Препарат также снижал прирост физической выносливости и мешал организму эффективно регулировать уровень глюкозы после физических нагрузок.

Почему это происходит

Ученые объясняют эффект метформина следующим образом:

  • Препарат частично подавляет активность митохондрий — клеточных структур, вырабатывающих энергию.

  • Это помогает снижать уровень сахара в крови, но ограничивает способность организма адаптироваться к физическим нагрузкам и использовать энергию максимально эффективно.

Практические рекомендации

Исследователи подчеркивают:

  • Пациентам с предиабетом и их врачам важно учитывать влияние метформина на эффективность тренировок.

  • Режим физических нагрузок следует подбирать индивидуально.

  • Самостоятельно прекращать прием препарата нельзя — решение о корректировке терапии должен принимать только врач.

