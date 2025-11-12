У популярного препарата для лечения диабета нашли важный недостаток

Метформин — одно из самых распространенных лекарств для профилактики и контроля диабета — может ослаблять положительное влияние физических упражнений на организм. Такой вывод сделали ученые из Рутгерского университета (США). Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.