Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия (видео)

В юго-западной китайской провинции Сычуань частично обрушился недавно введенный в эксплуатацию мост Хунци. Объект находится на стратегически важной национальной автомагистрали, соединяющей центральные регионы страны с Тибетским автономным районом. По данным местных властей, в результате инцидента пострадавших нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Reuters.

Кадр из видео

Причины обрушения: оползни и сели

Власти города Марканг заранее приняли меры безопасности, полностью перекрыв движение по 758-метровому мосту за день до происшествия. Это было вызвано обнаружением трещин на прилегающих склонах и дорожном покрытии, а также смещениями горного массива.

Во вторник, 11 ноября, ситуация резко ухудшилась: активизация оползневой деятельности вызвала селевые потоки, которые разрушили подъездную эстакаду и часть дорожного полотна.

Строительство и эксплуатация

Мост Хунци был построен в этом году подрядчиком Sichuan Road & Bridge Group. О завершении строительства компания сообщила в социальных сетях, опубликовав видеозапись объекта.

Несмотря на недавнее открытие, инцидент подчеркивает уязвимость инфраструктуры в регионах с повышенной сейсмической и геологической активностью.