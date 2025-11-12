18+
12.11.2025, 08:53

Какие продукты помогают восстановить печень

Новости Мира 0 1 420

Врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», какие продукты стоит включить в рацион для поддержки и восстановления печени. По словам специалиста, особое внимание следует уделить творогу, овсянке и отвару шиповника, передает Lada.kz. 

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Творог: источник аминокислоты метионина

Творог является одним из самых полезных продуктов для печени. Врач советует употреблять хотя бы 50 граммов в день, а лучше — больше. Жирность творога для оздоровительного эффекта должна быть от 2 до 7%, а для приготовления сырников — от 0 до 2%.

Творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению жировых отложений в печени.

Овсянка и семена расторопши

Овсянка, гранола или мюсли на завтрак также полезны для печени, так как в них содержится та же аминокислота метионин. Для усиления эффекта в кашу можно добавлять урбеч из семян расторопши. Он содержит силимарин — вещество, улучшающее работу желчевыводящих путей и защищающее клетки печени от негативного воздействия внешних факторов.

Отвар шиповника и печеные яблоки

Отвар шиповника рекомендуется при гепатите, холецистите и циррозе. Он также может использоваться как профилактическое средство.

Еще один полезный продукт — печеные яблоки, которые часто недооценивают при заболеваниях печени.

Какие продукты лучше ограничить

Дианова рекомендует сократить в рационе:

  • алкоголь,

  • добавленный сахар,

  • жирную и жареную пищу,

  • фастфуд и ультраобработанные продукты,

  • острые блюда,

  • редис и редьку.

Также стоит быть осторожными с фруктами: потребление более 200 граммов за один раз может перегрузить печень фруктозой, усложняя ее переработку.

3
1
3
