Какие продукты помогают восстановить печень

Врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», какие продукты стоит включить в рацион для поддержки и восстановления печени. По словам специалиста, особое внимание следует уделить творогу, овсянке и отвару шиповника, передает Lada.kz.
Творог является одним из самых полезных продуктов для печени. Врач советует употреблять хотя бы 50 граммов в день, а лучше — больше. Жирность творога для оздоровительного эффекта должна быть от 2 до 7%, а для приготовления сырников — от 0 до 2%.
Творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению жировых отложений в печени.
Овсянка, гранола или мюсли на завтрак также полезны для печени, так как в них содержится та же аминокислота метионин. Для усиления эффекта в кашу можно добавлять урбеч из семян расторопши. Он содержит силимарин — вещество, улучшающее работу желчевыводящих путей и защищающее клетки печени от негативного воздействия внешних факторов.
Отвар шиповника рекомендуется при гепатите, холецистите и циррозе. Он также может использоваться как профилактическое средство.
Еще один полезный продукт — печеные яблоки, которые часто недооценивают при заболеваниях печени.
Дианова рекомендует сократить в рационе:
алкоголь,
добавленный сахар,
жирную и жареную пищу,
фастфуд и ультраобработанные продукты,
острые блюда,
редис и редьку.
Также стоит быть осторожными с фруктами: потребление более 200 граммов за один раз может перегрузить печень фруктозой, усложняя ее переработку.
