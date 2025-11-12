Какие продукты помогают восстановить печень

Врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru» , какие продукты стоит включить в рацион для поддержки и восстановления печени. По словам специалиста, особое внимание следует уделить творогу, овсянке и отвару шиповника , передает Lada.kz.

Фото: nypost.com

Творог: источник аминокислоты метионина

Творог является одним из самых полезных продуктов для печени. Врач советует употреблять хотя бы 50 граммов в день, а лучше — больше. Жирность творога для оздоровительного эффекта должна быть от 2 до 7%, а для приготовления сырников — от 0 до 2%.

Творог содержит аминокислоту метионин, которая способствует уменьшению жировых отложений в печени.

Овсянка и семена расторопши

Овсянка, гранола или мюсли на завтрак также полезны для печени, так как в них содержится та же аминокислота метионин. Для усиления эффекта в кашу можно добавлять урбеч из семян расторопши. Он содержит силимарин — вещество, улучшающее работу желчевыводящих путей и защищающее клетки печени от негативного воздействия внешних факторов.

Отвар шиповника и печеные яблоки

Отвар шиповника рекомендуется при гепатите, холецистите и циррозе. Он также может использоваться как профилактическое средство.

Еще один полезный продукт — печеные яблоки, которые часто недооценивают при заболеваниях печени.

Какие продукты лучше ограничить

Дианова рекомендует сократить в рационе:

алкоголь,

добавленный сахар,

жирную и жареную пищу,

фастфуд и ультраобработанные продукты,

острые блюда,

редис и редьку.

Также стоит быть осторожными с фруктами: потребление более 200 граммов за один раз может перегрузить печень фруктозой, усложняя ее переработку.