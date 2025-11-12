18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.11.2025, 09:36

Почему родители больше заботятся о детях, похожих на себя — международное исследование

Новости Мира

Учёные из НИУ ВШЭ совместно с зарубежными коллегами подтвердили, что внешнее сходство ребёнка с родителями играет важную роль в уровне родительской заботы. Исследование охватило жителей России, Бразилии и США, а его результаты опубликованы в журнале Social Evolution and History, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: yaplakal.com
Фото: yaplakal.com

Теория инклюзивной приспособленности

По словам исследователей, теория инклюзивной приспособленности предполагает: родители проявляют наибольшую заботу о детях, которые максимально похожи на них внешне. Это объясняется тем, что визуальное сходство служит очевидным индикатором генетической близости.

«Мы проверили эту теорию в ходе опросов жителей России, Бразилии и США», — отметили авторы исследования.

Эксперимент: Россия, США и Бразилия

Эксперимент под руководством старшего научного сотрудника Международного центра антропологии НИУ ВШЭ Марии Бутовской был направлен на проверку популярного представления о том, что внешность ребёнка особенно сильно влияет на вовлечённость отца в его воспитание.

Группа исследователей привлекла:

  • 300 россиян

  • 300 американцев

  • 600 бразильцев

Участников опроса просили оценить своё внешнее сходство с родителями и рассказать, какую роль в их воспитании играли мать, отец и их родственники.

Основные результаты

Анализ данных показал, что:

  • Чем больше ребёнок похож на отца, тем выше уровень заботы с его стороны и со стороны родственников по отцовской линии.

  • Аналогичная тенденция наблюдалась и по материнской линии, однако мать и её родственники проявляли меньше усилий, если ребёнок был больше похож на отца.

Генетический фактор в заботе о детях

Учёные заключили, что теория инклюзивной приспособленности применима как к отцовской, так и к материнской линии. Это связано с генетическими механизмами:

  • Забота родителей направлена на тех детей, которые несут больше их генов.

  • Для матерей это означает, что внимание к детям, похожим на них, повышает вероятность передачи их генетического материала будущим поколениям.

«Подобная стратегия позволяет максимально увеличить шансы на распространение собственных генов среди потомства», — объяснили исследователи.

