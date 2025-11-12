Дибров может сесть на три года из-за инцидента с ширинкой

Шоумен Дмитрий Дибров оказался в центре скандала после того, как папарацци запечатлели его с расстегнутой ширинкой. Юрист Иван Соловьев предупреждает: последствия для телеведущего могут быть крайне серьёзными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Юрист о возможной ответственности Диброва

Иван Соловьев отметил, что в самом простом случае Диброву может грозить наказание по статье 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство».

«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — пояснил эксперт.

По этой статье предусмотрено:

штраф от 500 до 1 000 рублей;

административный арест на срок до 15 суток.

Однако Соловьев подчеркнул, что ситуация может быть квалифицирована и как уголовное преступление. Если следствие установит, что обнажённые гениталии увидели лица моложе 16 лет, Диброву может грозить наказание по статье 135 УК РФ «Развратные действия» — до трёх лет лишения свободы.

Инцидент в «Москва-Сити»

Скандальная ситуация произошла 11 ноября. По данным aif.ru, Дибров был замечен на так называемой «секс-вечеринке» в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли мужчину, внешне похожего на телеведущего, выходящим из автомобиля вместе с актрисой Ириной Спиридоновой.

На кадрах видно, что у мужчины была расстегнута ширинка, и были заметны гениталии. Сам Дибров пока никак не прокомментировал инцидент.