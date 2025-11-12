В РФ расширили перечень причин для увольнения мигрантов

Госдума РФ приняла новый закон, который расширяет перечень причин, по которым работодатели могут увольнять иностранных работников. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале Государственной думы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Закон легализует региональные ограничения

Согласно новому нормативному акту, ограничения на трудовую деятельность, которые вводят регионы для мигрантов, теперь официально считаются законным основанием для увольнения.

Иными словами, если местные власти запрещают мигрантам работать в определенной сфере или устанавливают дополнительные условия, работодатели смогут прекращать с ними трудовые отношения без нарушений закона.

Подорожание патентов для мигрантов в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для иностранных работников. Это решение, по мнению экспертов, также влияет на рынок труда мигрантов и может привести к сокращению их числа в столице.

Массовые драки как фактор ужесточения правил

Ранее в октябре в Москве произошел резонансный инцидент: около 20 мигрантов устроили массовую драку в жилом комплексе «Прокшино», повредив несколько автомобилей.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Россия не нуждается в больших группах мигрантов, которых сложно контролировать и которые не желают соблюдать местные законы. Инциденты подобного рода стали одной из причин законодательных изменений.