Многоязычие замедляет старение, выяснили ученые

Новое исследование международной команды ученых подтверждает, что владение двумя и более языками может замедлять не только умственное, но и физическое старение. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Риск ускоренного старения ниже у многоязычных

Анализ данных 86 149 человек из 27 европейских стран показал: участники, говорящие только на одном языке, сталкиваются с ускоренным старением примерно в два раза чаще, чем их многоязычные сверстники. Возраст участников исследования варьировался от 51 до 90 лет.

Когнитивные тесты выявили, что владение несколькими языками помогает поддерживать умственную гибкость и снижает вероятность развития как когнитивных, так и физических нарушений.

Многоязычие сравнимо с физической активностью

По словам ученых, положительное влияние знания языков сопоставимо с эффектом регулярных занятий спортом и крепких социальных связей. Все эти факторы способствуют поддержанию здоровья, жизненной энергии и активности в пожилом возрасте.

Влияние сопутствующих факторов

Ученые отмечают, что не все преимущества многоязычия можно объяснить исключительно знанием языков. На результаты могут влиять и другие факторы: более активный образ жизни, привычки в питании и социальные особенности культур, где многоязычие распространено.

Тем не менее, даже после учета возраста, состояния здоровья, социальной среды и политических условий, эффект многоязычия сохраняется как значимый.

Комментарий эксперта