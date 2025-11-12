Лучший «напиток» для здоровья сердца и сосудов: совет эндокринолога

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась простым, но эффективным способом поддерживать здоровье сердечно‑сосудистой системы и разжижать кровь. По её словам, ключ к профилактике тромбов и перегрузки сердца может быть ближе, чем кажется — это обычная вода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Вода как основа профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний

Павлова подчёркивает, что ежедневное употребление воды играет важнейшую роль в сохранении здоровья сердца и сосудов.

Поддержка водного баланса: регулярное потребление жидкости предотвращает чрезмерную густоту крови, снижая риск образования тромбов.

Выведение токсинов: вода помогает организму эффективнее избавляться от вредных веществ, снижая нагрузку на сердечную мышцу.

Общее укрепление организма: поддержание оптимального уровня гидратации положительно сказывается на работе всех систем организма.

Почему важно пить тёплую воду

Эндокринолог рекомендует употреблять воду тёплой температуры, около 40 °C. Такой режим имеет несколько преимуществ:

Лучшее усвоение жидкости: тёплая вода быстрее и легче воспринимается организмом, минимизируя нагрузку на желудочно‑кишечный тракт.

Защита слизистых оболочек: увлажнение ротовой полости и глотки укрепляет местный иммунитет и создаёт барьер против инфекций.

Профилактическое воздействие: регулярное питьё тёплой воды способствует поддержанию здоровья пищеварительной и сердечно‑сосудистой систем.

Когда пить воду особенно полезно

Павлова советует начинать день со стакана тёплой воды сразу после пробуждения. Это помогает:

активировать обменные процессы;

мягко разжижать кровь после ночного сна;

подготовить организм к нагрузкам в течение дня.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед внесением изменений в рацион или режим гидратации рекомендуется консультация с врачом.