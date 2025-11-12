Ученые обнаружили у людей «седьмое чувство»

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии выявили у человека уникальную способность — относительно точно ощущать расположение объектов, не касаясь их напрямую . Ученые называют это явление «дистанционным осязанием», а в СМИ его уже окрестили «седьмым чувством». Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Explore, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Не только животные обладают необычным осязанием

До недавнего времени считалось, что подобной способностью обладают лишь некоторые животные. Например, кулики и ржанки используют удаленное осязание, чтобы находить добычу под слоем песка. Новое исследование показало, что и люди способны улавливать механические сигналы от предметов вне зоны прямого контакта.

Эксперименты подтвердили уникальные способности человека

Ученые провели две серии экспериментов:

С участием добровольцев. Людям предлагалось найти маленький кубик, закопанный в песке, не прикасаясь к нему. Результат удивил: точность определения местоположения составила 70,7% .

С роботами. Роботы с современными тактильными сенсорами и алгоритмом машинного обучения LSTM показали точность всего 40%.

По мнению авторов исследования, это открытие коренным образом меняет представление о границах человеческого восприятия.

Как работает дистанционное осязание

Ученые предполагают, что кожа и нервная система человека способны улавливать микроскопические изменения давления и вибраций в окружающей среде. Именно это позволяет ощущать наличие объекта до фактического прикосновения.

Практическое значение открытия

Открытие может найти применение в самых разных областях:

Разработка новых роботов , способных аккуратно работать с хрупкими объектами.

Археологические исследования , где важно извлекать артефакты, не повреждая их.

Космические миссии, при работе с песчаными или пылевыми поверхностями на других планетах.

По мнению исследователей, понимание механизма дистанционного осязания поможет создавать технологии нового поколения, расширяющие возможности человека и машин.