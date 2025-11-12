18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.11.2025, 18:25

Ученые обнаружили у людей «седьмое чувство»

Новости Мира 0 564

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии выявили у человека уникальную способность — относительно точно ощущать расположение объектов, не касаясь их напрямую. Ученые называют это явление «дистанционным осязанием», а в СМИ его уже окрестили «седьмым чувством». Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Explore, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Не только животные обладают необычным осязанием

До недавнего времени считалось, что подобной способностью обладают лишь некоторые животные. Например, кулики и ржанки используют удаленное осязание, чтобы находить добычу под слоем песка. Новое исследование показало, что и люди способны улавливать механические сигналы от предметов вне зоны прямого контакта.

Эксперименты подтвердили уникальные способности человека

Ученые провели две серии экспериментов:

  • С участием добровольцев. Людям предлагалось найти маленький кубик, закопанный в песке, не прикасаясь к нему. Результат удивил: точность определения местоположения составила 70,7%.

  • С роботами. Роботы с современными тактильными сенсорами и алгоритмом машинного обучения LSTM показали точность всего 40%.

По мнению авторов исследования, это открытие коренным образом меняет представление о границах человеческого восприятия.

Как работает дистанционное осязание

Ученые предполагают, что кожа и нервная система человека способны улавливать микроскопические изменения давления и вибраций в окружающей среде. Именно это позволяет ощущать наличие объекта до фактического прикосновения.

Практическое значение открытия

Открытие может найти применение в самых разных областях:

  • Разработка новых роботов, способных аккуратно работать с хрупкими объектами.

  • Археологические исследования, где важно извлекать артефакты, не повреждая их.

  • Космические миссии, при работе с песчаными или пылевыми поверхностями на других планетах.

По мнению исследователей, понимание механизма дистанционного осязания поможет создавать технологии нового поколения, расширяющие возможности человека и машин.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь