12.11.2025, 20:18

«Лукойл» рискует потерять $14 млрд из-за срыва продажи зарубежных активов

Новости Мира 0 469

Срыв продажи зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» нефтетрейдеру Gunvor может обернуться для компании потерей имущества на сумму около €14 млрд. Такие данные приводит Financial Times (FT), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Maxim Shemetov/File Photo/Reuters
Фото: Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Потенциальные потери: что стоит за цифрой

По оценкам издания, эта сумма отражает минимальную стоимость зарубежных подразделений «Лукойла», где компания владеет контрольным пакетом акций. Расчеты основываются на документах австрийского международного офиса компании и дочерних структур, зарегистрированных в Нидерландах.

Санкционные ограничения и сроки США

FT отмечает, что США установили крайний срок до 22 ноября для завершения операций с «Лукойлом» и его дочерними компаниями, попавшими под санкции. Один из участников российского нефтяного рынка сообщил журналистам, что некоторые из первоначальных претендентов на зарубежные активы, которым ранее было отказано в пользу Gunvor, могут вновь начать переговоры.

Возможная конфискация активов

По информации источника издания, владельцы «Лукойла» уже рассматривают сценарий, при котором зарубежные активы могут быть конфискованы властями стран, где они расположены.

Европейский интерес к активам «Лукойла»

11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран начали активную борьбу за активы «Лукойла», который оказался под санкциями США. Европейские государства стремятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. В то же время «Лукойл» был обязан приостановить все текущие сделки, что вызвало повышенный интерес со стороны участников рынка.

