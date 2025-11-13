В Испании изобрели лекарство от алкоголизма

Испанские ученые сделали значительный шаг в лечении алкогольной зависимости. Новый препарат MCH11 способен существенно снижать тягу к спиртному, воздействуя на определенные участки мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: medium.com

Новый подход к борьбе с алкоголизмом

Специалисты Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче разработали экспериментальный препарат, который, по их данным, может стать одним из самых эффективных средств против алкоголизма на сегодняшний день. Результаты исследований были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Препарат действует на эндоканнабиноидную систему мозга, которая регулирует стресс, самоконтроль и получение удовольствия. Это позволяет воздействовать не только на привычку употребления алкоголя, но и на эмоциональное состояние человека.

Механизм действия MCH11

MCH11 блокирует фермент, разрушающий молекулу 2-AG — ключевой компонент, отвечающий за эмоциональную стабильность и чувство удовлетворения.

Повышение уровня 2-AG снижает тревожность.

Уменьшается тяга к алкоголю.

Купируется синдром отмены.

Регулярное применение препарата способствует кратному увеличению числа молекул 2-AG в организме, что делает его уникальным инструментом в борьбе с зависимостью.

Первичные испытания и наблюдения

Испытания на животных показали положительные результаты:

Отсутствие побочных эффектов.

Слабое антидепрессивное действие.

Замечено, что самкам требуется большая доза для достижения того же эффекта, что и у самцов.

Пока что испытаний на людях не проводилось, однако ученые уже видят потенциал создания новой группы лекарств на основе MCH11.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед использованием любых препаратов необходимо консультироваться со специалистом.