18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 06:32

В Испании изобрели лекарство от алкоголизма

Новости Мира 0 491

Испанские ученые сделали значительный шаг в лечении алкогольной зависимости. Новый препарат MCH11 способен существенно снижать тягу к спиртному, воздействуя на определенные участки мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Новый подход к борьбе с алкоголизмом

Специалисты Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче разработали экспериментальный препарат, который, по их данным, может стать одним из самых эффективных средств против алкоголизма на сегодняшний день. Результаты исследований были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Препарат действует на эндоканнабиноидную систему мозга, которая регулирует стресс, самоконтроль и получение удовольствия. Это позволяет воздействовать не только на привычку употребления алкоголя, но и на эмоциональное состояние человека.

Механизм действия MCH11

MCH11 блокирует фермент, разрушающий молекулу 2-AG — ключевой компонент, отвечающий за эмоциональную стабильность и чувство удовлетворения.

  • Повышение уровня 2-AG снижает тревожность.

  • Уменьшается тяга к алкоголю.

  • Купируется синдром отмены.

Регулярное применение препарата способствует кратному увеличению числа молекул 2-AG в организме, что делает его уникальным инструментом в борьбе с зависимостью.

Первичные испытания и наблюдения

Испытания на животных показали положительные результаты:

  • Отсутствие побочных эффектов.

  • Слабое антидепрессивное действие.

  • Замечено, что самкам требуется большая доза для достижения того же эффекта, что и у самцов.

Пока что испытаний на людях не проводилось, однако ученые уже видят потенциал создания новой группы лекарств на основе MCH11.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед использованием любых препаратов необходимо консультироваться со специалистом.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь