В Испании изобрели лекарство от алкоголизма

Испанские ученые сделали значительный шаг в лечении алкогольной зависимости. Новый препарат MCH11 способен существенно снижать тягу к спиртному, воздействуя на определенные участки мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Специалисты Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче разработали экспериментальный препарат, который, по их данным, может стать одним из самых эффективных средств против алкоголизма на сегодняшний день. Результаты исследований были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.
Препарат действует на эндоканнабиноидную систему мозга, которая регулирует стресс, самоконтроль и получение удовольствия. Это позволяет воздействовать не только на привычку употребления алкоголя, но и на эмоциональное состояние человека.
MCH11 блокирует фермент, разрушающий молекулу 2-AG — ключевой компонент, отвечающий за эмоциональную стабильность и чувство удовлетворения.
Повышение уровня 2-AG снижает тревожность.
Уменьшается тяга к алкоголю.
Купируется синдром отмены.
Регулярное применение препарата способствует кратному увеличению числа молекул 2-AG в организме, что делает его уникальным инструментом в борьбе с зависимостью.
Испытания на животных показали положительные результаты:
Отсутствие побочных эффектов.
Слабое антидепрессивное действие.
Замечено, что самкам требуется большая доза для достижения того же эффекта, что и у самцов.
Пока что испытаний на людях не проводилось, однако ученые уже видят потенциал создания новой группы лекарств на основе MCH11.
Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед использованием любых препаратов необходимо консультироваться со специалистом.
