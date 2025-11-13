18+
13.11.2025, 07:53

Красная икра подорожает к Новому году: когда лучше покупать

Новости Мира 0 574

Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова, порекомендовала покупать красную икру и рыбу к Новому году заранее — с конца октября до середины ноября, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС. 

Эксперты советуют покупать красную икру заранее

По словам эксперта, к этому времени ассортимент магазинов уже полностью сформирован, а сезонное подорожание, вызванное повышенным спросом, еще не достигло пика.

Современные технологии сохраняют качество продукции

Ильяшенко подчеркнула, что современные методы заморозки позволяют хранить рыбу без потери качества на несколько месяцев. Аналогично, икра в герметичной упаковке имеет длительный срок годности. Это делает раннюю покупку безопасной и удобной для планирования праздничного стола.

Крупные магазины — гарантия качества и безопасности

Экономист отметила, что крупные проверенные торговые точки обеспечивают контроль качества продукции. В таких магазинах предоставляются все необходимые документы на икру, поддерживается правильный температурный режим, а также исключается риск частичного размораживания.

Цены на красную икру продолжают расти

Ранее сообщалось, что средняя стоимость красной икры за год выросла на 33%. К праздничным дням цены, по прогнозам, станут еще выше, что делает своевременную покупку особенно актуальной.

Как не стать жертвой подделки

Глава Общественного совета при Роспотребнадзора Олег Павлов предупредил, что под видом натуральной икры нередко продаются подделки. Он рекомендовал:

  • не покупать икру через интернет и у уличных продавцов;

  • обращать внимание на упаковку: должны быть указаны вид рыбы (например, «лососевая» или «осетровая»), дата производства, срок годности и условия хранения.

Следование этим правилам поможет россиянам приобрести качественную икру и избежать неприятных сюрпризов на праздничном столе.

