200 кошек захватили криптоферму в Китае

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия произошел необычный инцидент: около 200 бездомных кошек обосновались на криптоферме, принадлежащей местному бизнесмену. Животные, привлеченные теплом работающих видеокарт, поселились прямо в майнинговом цехе, создавая серьезные трудности для владельца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кошки превратили майнинг в финансовую проблему

Владелец предприятия не стал прогонять животных. Напротив, он организовал для них отдельное помещение с теплыми лежанками, чтобы обеспечить комфорт кошек. Однако подобная забота обернулась значительными финансовыми потерями.

«Это мило и трогательно, но эти „лежанки“ буквально стоили нам миллионов долларов», — отметил один из сотрудников фермы.

Тепло видеокарт привлекло животных

Кошки выбрали майнинг-оборудование не случайно. Видеокарты, используемые для добычи криптовалюты, одновременно служили источником тепла, что сделало их особенно привлекательными для животных.

Несмотря на организацию специальных условий для кошек, их присутствие негативно сказалось на производительности оборудования, что привело к значительному снижению доходов фермы.