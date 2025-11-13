В США завершился самый продолжительный в истории шатдаун

Президент Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете, положивший конец рекордной приостановке работы федерального правительства. Документ восстанавливает деятельность ведомств и гарантирует выплату задолженностей государственным служащим, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Шатдаун завершен: как это произошло

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну. Документ, одобренный обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей, — предусматривает финансирование до 30 января 2026 года.

Закон позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Причины рекордного шатдауна

Шатдаун стал следствием многонедельного противостояния между республиканцами и демократами. Основной конфликт возник вокруг продления субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), срок действия которых истекает в конце 2025 года.

Демократы отказывались поддерживать бюджет без гарантии продления этих субсидий, что и привело к затягиванию кризиса.

Неудачные попытки временных решений

В предыдущие семь лет США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов благодаря временным бюджетным резолюциям (Continuing Resolution, CR), которые позволяли продолжать работу правительства при ведении переговоров по основному бюджету.

На этот раз все попытки принять временную резолюцию провалились из-за нехватки голосов в Сенате: для преодоления процедурного препятствия требовалось 60 голосов, а у республиканцев было лишь 53, один из которых выступал против билля. Демократы упорно не поддерживали документ без гарантии продления Obamacare.

Как закон был принят

Принятие законопроекта стало возможным благодаря отклонению от партийной линии группы умеренных демократов и одного независимого сенатора. Несмотря на критику прогрессивного крыла Демпартии, они решили, что дальнейшее затягивание кризиса не принесет пользы.

Итог: закон поддержали 60 сенаторов, 12 ноября его утвердила Палата представителей, после чего документ подписал Трамп.

Содержание закона о временном бюджете

Документ предусматривает:

Временное финансирование федеральных ведомств до конца января 2026 года.

Три пакета годовых ассигнований: на военное строительство, нужды законодательной власти и Министерства сельского хозяйства.

Восстановление в должности государственных служащих, получивших уведомления об увольнении.

Выплату задолженности по зарплатам.

Однако ключевой вопрос, вызвавший шатдаун — продление субсидий Obamacare — по-прежнему не решен. Сенаторы-республиканцы лишь обещали отдельное голосование по этому вопросу в будущем.

Последствия шатдауна для госслужащих и граждан

Почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, часть из них — с уведомлениями об увольнении. Военнослужащие Национальной гвардии, полицейские, авиадиспетчеры и сотрудники транспортных служб работали без зарплаты.

Кризис привел к отмене тысяч авиарейсов по стране, поскольку многие диспетчеры отказались выходить на работу или уволились. Также временно прекратилась реализация программы продовольственной помощи SNAP, которой пользуются почти 42 млн американцев.

Меры по восстановлению работы правительства

После подписания закона: