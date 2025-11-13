В России призвали ввести тотальный «сухой закон» с декабря до конца новогодних каникул

В преддверии новогодних праздников в России возникла новая инициатива: полный запрет на продажу алкоголя на территории всей страны. Об этом заявил основатель общественного движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов в беседе с изданием «Абзац», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: hibiny.ru

Предложение о тотальном запрете

По словам Болоянгова, продажу алкоголя необходимо запретить с начала декабря и до 11 января включительно. Он подчеркнул, что речь не идет о локальных экспериментах в отдельных регионах — запрет должен быть единым для всей страны.

«Все праздники в России должны проходить трезво. Только так мы сможем улучшить демографическую ситуацию и укрепить институт семьи», — отметил общественник.

История экспериментов с «сухим законом» в РФ

Болоянгов напомнил, что подобные меры уже применялись в стране. Так, в 1985 году в СССР был введен запрет на продажу любого алкоголя. По его словам, этот шаг тогда положительно повлиял на демографические показатели и спас множество жизней.

Препятствия на пути инициативы

Общественник признает, что его предложение вряд ли будет поддержано властями. Основные причины:

Страх чиновников вызвать недовольство у населения.

Противодействие «алкогольного лобби», защищающего интересы многомиллиардного бизнеса.

Болоянгов подчеркивает, что успешная реализация подобной инициативы потребует значительной политической воли и общественной поддержки.