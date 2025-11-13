Человек в красной шапке изменит Америку и это - не Трамп»: пророчество индейского вождя взбудоражило США

Победа мусульманина-социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка вновь оживила старое индейское пророчество, которое обсуждается в США уже более 33 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Шок для американского общества

Победа Мамдани вызвала бурю обсуждений среди политических элит и рядовых граждан:

Политические деятели обеспокоены: новый мэр рассматривается как угроза устоям американской политики.

Простые жители вспоминают давнее предсказание индейского вождя племени хопи, сделанное в 1992 году на Генассамблее ООН.

Пророчество гласит: «Человек в красной шапке радикально изменит США». Долгое время многие связывали это с Дональдом Трампом, который сделал красную кепку символом своей кампании.

Почему Трамп не стал «человеком из пророчества»

Хотя Дональд Джон Трамп и занял президентское кресло, резких перемен в стране не произошло:

Вашингтон не совершил радикальных изменений ни во внутренней, ни во внешней политике.

Пророчество индейского вождя оказалось почти забытым — до недавних выборов мэра Нью-Йорка.

Зохран Мамдани: красная шапка и радикальные идеи

Сам Мамдани иногда носит красную бейсболку со своим именем, но чаще раздает их прохожим или продает как личный мерч. Его политическая позиция вызывает тревогу у элиты:

Открытый социалист, призывающий перераспределить богатство в пользу бедных.

Стремится сделать базовые продукты и услуги почти бесплатными.

Для Трампа Мамдани — «дикие идеи», вызывающие критику и нервозность.

Конспирологи и предсказания

Часть экспертов уже связывает Мамдани с «человеком в красной шапке» и предсказывает масштабные перемены в США:

Возможное расширение политических амбиций до президентского уровня.

Потенциальное превращение в главного конкурента Дональда Трампа.

В США вновь заговорили о том, что старое пророчество индейского вождя может воплотиться именно сегодня, и общество внимательно следит за действиями нового мэра.