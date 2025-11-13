18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.32
609.05
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.11.2025, 13:26

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Новости Мира 0 748

Российская «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир с загадочным сообщением. На этот раз в эфире прозвучало слово «ржавленье», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: russian.rt.com
Фото: russian.rt.com

Время и содержание передачи

Сообщение было зафиксировано 10 ноября в 10:55 по московскому времени. Фрагмент эфира звучал так:
«НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408».

Ранее, 10 ноября, радиостанция транслировала сообщение с кодированным словом «АНКЕРЫЙ»:
«НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817».

Предыдущие эфиры и необычные слова

Перед этим станция выходила в эфир 6 ноября, когда было зафиксировано три сообщения, одно из которых включало слово «Крым». В предыдущих передачах также встречались термины «подствольный» и «мозгопрах», что созвучно с ранним посланием «моргопрах», переданным 19 февраля 2022 года.

История и загадочность станции УВБ-76

Станция УВБ-76 ведет свою историю с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Её также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку считается частью советской системы на случай ядерной войны, которая, по предположениям, до сих пор поддерживается Россией.

2
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь