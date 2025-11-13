«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Российская «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир с загадочным сообщением. На этот раз в эфире прозвучало слово «ржавленье» , сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: russian.rt.com

Время и содержание передачи

Сообщение было зафиксировано 10 ноября в 10:55 по московскому времени. Фрагмент эфира звучал так:

«НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408».

Ранее, 10 ноября, радиостанция транслировала сообщение с кодированным словом «АНКЕРЫЙ»:

«НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817».

Предыдущие эфиры и необычные слова

Перед этим станция выходила в эфир 6 ноября, когда было зафиксировано три сообщения, одно из которых включало слово «Крым». В предыдущих передачах также встречались термины «подствольный» и «мозгопрах», что созвучно с ранним посланием «моргопрах», переданным 19 февраля 2022 года.

История и загадочность станции УВБ-76

Станция УВБ-76 ведет свою историю с 1970-х годов и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Её также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку считается частью советской системы на случай ядерной войны, которая, по предположениям, до сих пор поддерживается Россией.