Никита Ефремов о семейном «проклятии»: как актер разорвал цепь зависимостей длиною в три поколения

Никита Ефремов впервые откровенно рассказал о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, а также о том, как ему удалось разорвать разрушительный семейный сценарий, тянущийся через три поколения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Михаил и Никита Ефремовы. Фото: социальные сети

Психология как ключ к себе

Ранее Никита серьезно интересовался психологией и даже рассматривал возможность сменить актерскую карьеру на профессию психотерапевта. Этот интерес не угас, хотя и стал менее интенсивным, и именно через психологическое самопознание актер начал понимать корни своей зависимости.

Переломный момент наступил около семи с половиной лет назад. С помощью психотерапии Ефремов приступил к работе над собой, сталкиваясь с глубокими внутренними страхами и признавая собственные слабости.

Преодоление внутренних демонов

Актер признался, что осознание проблемы не пришло мгновенно. Он описал момент, когда понял: выбранный им путь ведет в тупик и приносит лишь опустошение, но остановиться самостоятельно он не мог.

«Были моменты, связанные с употреблением… В какой-то момент я признал, что путь, по которому иду… Я не могу остановиться, но он уже не приносит ничего, кроме опустошения. К этому признанию тоже пришлось прийти. Когда сталкиваешься с отчаянием и перестаешь бороться, просто сдаешься и говоришь: „Да, по-моему, я в жопе, действительно!“ — вот тогда наконец можешь принять помощь», — рассказал Ефремов в шоу DREAMCAST.

Он подчеркнул, что выздоровление оказалось гораздо сложнее простого отказа от веществ. Необходимо было переосмыслить жизнь, сменить окружение и признать, что зависимость была лишь способом заглушить внутреннюю боль.

Разрыв семейного сценария

Никита рассказал о влиянии известной фамилии и семейных традиций. Он отметил, что настоящая сепарация от семьи началась лишь недавно, с уходом из театра «Современник» в конце 2021 года.

Актер считает своей миссией прервать цепочку зависимостей, которые передавались через поколения. Ранее он даже воспринимал курение как способ принадлежать к «мужской линии» семьи, но теперь осознает: это была попытка компенсировать недостаток отцовского внимания в детстве.