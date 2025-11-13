18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.11.2025, 18:20

Ученые нашли способ «очистки» мозга от белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера

Новости Мира

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе открыли новую молекулу РНК, способную помогать мозгу избавляться от токсичных белков, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты работы опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry (MP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Молекула FAM151B-DT: ключ к очищению мозга

Речь идет о молекуле FAM151B-DT — особом типе РНК, которая не синтезирует белки сама, а регулирует работу других генов и клеточных процессов. Учёные обнаружили, что уровень этой молекулы существенно снижен у пациентов с болезнью Альцгеймера и фронтотемпоральной деменцией.

Как FAM151B-DT борется с токсичными белками

FAM151B-DT управляет удалением дефектных белков, таких как тау и α-синуклеин. В норме эти белки необходимы для работы мозга, однако при патологических состояниях они образуют парные спиральные нити и нейрофибриллярные клубки, которые повреждают и убивают нейроны.

Эксперименты показали важность молекулы

В лабораторных экспериментах исследователи блокировали FAM151B-DT: клетки теряли способность к самоочищению, процесс аутофагии нарушался, а токсичные белки накапливались быстрее. Напротив, увеличение активности этой РНК запускало механизмы клеточной очистки и снижало уровень поврежденных белков.

Перспективы для лечения нейродегенеративных заболеваний

Авторы работы считают, что FAM151B-DT может стать новой мишенью для лекарственных препаратов, способных замедлять развитие болезней мозга. В настоящее время команда готовится к следующему этапу исследований, чтобы изучить молекулу более детально и оценить её потенциал для терапии.

