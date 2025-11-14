18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.11.2025, 19:48

Грузинский ученый провел два года среди диких волков и раскрыл тайны их общения

Новости Мира

В середине 1970-х годов молодой грузинский этолог Ясон Бадридзе решился на уникальный эксперимент — он отправился жить среди диких волков. Как сообщает портал «Русская Семерка», выпускник биофакультета Тбилисского университета выбрал для этого Боржомский заповедник, несмотря на сомнения и скепсис коллег, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Смелый эксперимент Ясона Бадридзе

Тогда волков считали опасными вредителями и активно уничтожали, поэтому ученому пришлось договариваться с лесниками, используя все возможные методы убеждения, чтобы сохранить стаю нетронутой.

Путь к доверию: шаг за шагом

Проникновение в мир волков потребовало терпения и тщательной подготовки. Исследователь начал с изучения троп и повадок животных, после чего постепенно приучал их к своему присутствию.

  • Сначала он оставлял куски ткани с собственным запахом, чтобы волки привыкли к человеку.

  • Затем на эти куски подкладывал сырое мясо, превращая запах человека в нейтральный и безопасный для стаи сигнал.

  • Личная встреча с вожаком и его беременной партнершей состоялась только после того, как животные перестали воспринимать его как угрозу.

Жизнь внутри волчьей стаи

Принятый в стаю человек получил уникальную возможность наблюдать за поведением волков изнутри. Семья включала:

  • доминирующую пару,

  • престарелого волка, которому позволяли доживать в покое,

  • молодых особей низшего ранга — переярков.

Бадридзе заметил строгую иерархию и уникальную систему взаимопомощи. Волки делились добычей с теми, кто не мог охотиться — старшими, беременными, а однажды даже накормил ученого после травмы ноги.

Особым подтверждением доверия стала совместная охота на оленя. Когда на Бадридзе напал медведь, стая защищала его, хотя обычно волки избегают столкновений с крупными хищниками.

Научные открытия и наследие

Ясон Бадридзе изучил волчий вой, открыв для себя сложную систему коммуникации с диалектами, отличающимися у разных стай.

Вернувшись к цивилизации спустя два года, он систематизировал свои наблюдения в научных работах, которые принесли ему мировое признание.

Позднее ученый продолжил работу с волками, создав специальный вольер для воспитания осиротевших волчат и продолжая исследования поведения этих удивительных животных.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
На земле нет хуже зверя чем человек
14.11.2025, 03:03
