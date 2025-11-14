18+
14.11.2025, 06:39

Алиев назвал первого президента, который помог Азербайджану

Новости Мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул особую роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, ставшего первым мировым лидером, предложившим помощь Баку после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Слова Алиева приводит Minval в своем Telegram-канале. По его словам, поддержка Мирзиёева стала важным проявлением солидарности и дружбы между двумя странами.

«Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами», — отметил Алиев.

Мирзиёев — первый, кто протянул руку помощи

Президент Азербайджана особо выделил, что именно Шавкат Мирзиёев первым откликнулся на просьбу о помощи после завершения военных действий. Такой шаг, по мнению Алиева, имеет большое значение не только в политическом, но и в гуманитарном плане, демонстрируя искренние дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном.

Историческая декларация в Вашингтоне

Напомним, что 8 августа Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

Ключевые положения документа:

  • Официальное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

  • Создание «маршрута Трампа» — транспортного коридора, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань через армянскую территорию.

  • Контроль за маршрутом осуществляется США, что обеспечивает безопасное передвижение и укрепляет региональную стабильность.

Значение дипломатической поддержки

Алиев подчеркнул, что участие иностранных лидеров в постконфликтной стабилизации играет критическую роль. Поддержка Мирзиёева рассматривается как пример настоящей международной солидарности, способствующей восстановлению региона и укреплению двусторонних отношений.

2
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
