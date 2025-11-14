Алиев назвал первого президента, который помог Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул особую роль президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, ставшего первым мировым лидером, предложившим помощь Баку после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Слова Алиева приводит Minval в своем Telegram-канале. По его словам, поддержка Мирзиёева стала важным проявлением солидарности и дружбы между двумя странами.

«Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами», — отметил Алиев.

Мирзиёев — первый, кто протянул руку помощи

Президент Азербайджана особо выделил, что именно Шавкат Мирзиёев первым откликнулся на просьбу о помощи после завершения военных действий. Такой шаг, по мнению Алиева, имеет большое значение не только в политическом, но и в гуманитарном плане, демонстрируя искренние дружеские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном.

Историческая декларация в Вашингтоне

Напомним, что 8 августа Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

Ключевые положения документа:

Официальное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Создание «маршрута Трампа» — транспортного коридора, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань через армянскую территорию.

Контроль за маршрутом осуществляется США, что обеспечивает безопасное передвижение и укрепляет региональную стабильность.

Значение дипломатической поддержки

Алиев подчеркнул, что участие иностранных лидеров в постконфликтной стабилизации играет критическую роль. Поддержка Мирзиёева рассматривается как пример настоящей международной солидарности, способствующей восстановлению региона и укреплению двусторонних отношений.