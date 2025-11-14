18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.11.2025, 07:35

Соль очистит от долгов — забытый способ, который вернет деньги в дом

Новости Мира

С древних времен соль считалась не просто приправой, а мощным минералом с энергетической силой. На Руси ей придавали большое значение: в поговорке «хлеб да соль» отражались гостеприимство и благополучие семьи. Сегодня эти знания можно адаптировать для современной жизни, используя простые практики для привлечения денег и гармонизации финансового пространства, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Очищение пространства с помощью соли

Один из самых простых способов очистки дома — добавление столовой ложки поваренной соли в воду при мытье полов. Лучше делать это в четверг, день, ассоциирующийся с ростом и расширением.

Во время уборки представляйте, как соль смывает не только физическую грязь, но и накопленные в доме проблемы, ссоры и негатив.

Для личной очистки подойдет ванна с морской солью. На стандартную ванну достаточно 200 грамм соли. Пока вы лежите в воде, мысленно представляйте, как соль вытягивает усталость и негатив. После процедуры обязательно ополоснитесь прохладным душем, чтобы «смыть» все, что соль забрала из вашего энергетического поля.

Что делать, если рассыпали соль

Рассыпание соли традиционно считалось плохой приметой и предвестником ссор. Ранее соль была дорогим продуктом, поэтому просыпание могло вызвать конфликт.

Сейчас достаточно аккуратно смешать просыпанную соль с сахаром и выбросить. Сахар выполняет роль «нейтрализатора» — его сладкая энергетика компенсирует резкость соли и снимает негатив.

Расстановка предметов на кухне по фэн-шуй

Кухня считается «сердцем дома» и зоной богатства. Иногда плита (огонь) стоит рядом с мойкой или холодильником (вода), что создает конфликт стихий. Это может выражаться в постоянной нехватке денег, даже при стабильном доходе.

Исправить ситуацию просто: поставьте между конфликтующими предметами деревянную доску или небольшую емкость с солью. Соль, как элемент земли, гармонизирует отношения между огнем и водой и способствует финансовому равновесию.

Ритуал для избавления от долгов

Для этой практики нужен системный подход. Каждую пятницу (день Венеры, связанной с материальным благополучием) приобретайте новый пакет морской соли.

  • Добавляйте щепотку соли из нового пакета в обычную солонку, используемую при готовке.

  • Остаток соли храните в шкафу — она станет «денежным магнитом».

Во время добавления соли мысленно или вслух произносите:

«Как эта соль обогащает пищу, так и мои доходы умножаются. Мои долги тают, а благополучие растет».

Важно не просто произносить слова, а ощущать внутреннее облегчение и визуализировать, как уменьшаются ваши финансовые обязательства.

