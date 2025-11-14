США ввели санкции против Украины

Американские власти расширили санкции, затронув две компании, зарегистрированные в Украине, которые, по версии США, использовались для поддержки иранской государственной авиастроительной корпорации HESA, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Компании-посредники и иранский агент

Под ограничения попали ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера». Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, эти фирмы являлись подставными структурами, через которые действовал иранский агент Бахрам Табиби.

Табиби использовал компании для закупки и поставки аэрокосмических компонентов, включая индикаторы ориентации и магнитометры, для HESA. Эта корпорация известна, в том числе, производством беспилотников Shahed.

Роль посредников и внешних компаний

В схему был вовлечен иранский бизнес-партнер Batoul Shafiei, который помогал получать платежи от HESA через украинские компании и обеспечивал поставки оборудования от «Экоферы».

Дополнительно, посредником между украинскими фирмами и HESA выступал Сайд Пахлавани Неджад. Он способствовал продаже компонентов генераторов переменного тока, двигателей, указателей ориентации, датчиков и другого оборудования, необходимых иранской корпорации.

Масштаб санкций

В общей сложности под санкции США попали 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины.

Минфин США объясняет введение ограничений попыткой предотвратить закупки Ираном компонентов, которые могли бы быть использованы для восстановления его ядерной программы.