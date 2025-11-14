18+
14.11.2025, 08:39

В Кыргызстане тои будут проводиться только до 22:00, после отключат электричество в кафе, ресторанах

Новости Мира 0 480

В Кыргызстане с 13 ноября все торжества, развлечения, работа кафе, ресторанов и ночных клубов будут завершаться до 22:00. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на АКИpress.

Фото: kg.akipress.org
Фото: kg.akipress.org

Постановление основано на законе о тишине

По словам Ташиева, такое решение принято в соответствии с законом о тишине и закреплено постановлением Кабинета министров. Однако, отметил он, документ пока не исполняется на практике.

«Мы приняли постановление, но оно не соблюдается. Я узнал об этом недавно: в Бишкеке у моего коллеги торжество продолжалось до полуночи, и никто не вмешался. В Жалал-Абаде ситуация была аналогичной — мероприятие длилось до 12 ночи, и реакции не последовало», — сообщил Ташиев.

Контроль за соблюдением закона возложен на местные власти

Глава ГКНБ подчеркнул, что постановление Кабинета министров четко обязывает местные органы самоуправления контролировать исполнение закона о тишине.

«Руководители местных самоуправлений, вы не выполняете письменные поручения. Теперь я официально поручаю: везде после 22:00 должны завершаться торжества, развлекательные мероприятия, работа кафе, ресторанов и ночных клубов. В случае неповиновения — отключайте электричество», — заявил Ташиев, добавив, что после 22:00 рестораны будут обесточены.

3
1
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
