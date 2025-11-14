Экстремальный марафон у телевизора: 94 часа, галлюцинации и страшные последствия

В 2016 году американец Алехандро Фрагосо установил впечатляющий рекорд — он непрерывно смотрел телевизор 94 часа . Спустя годы его достижение остаётся непревзойдённым, и причины этого кроются не в отсутствии желающих, а в серьёзной угрозе для здоровья участников подобных экспериментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kun.uz

Опасная цена рекорда

Во время попытки Фрагосо находился под постоянным наблюдением медицинского специалиста. Экстремальные условия сказались на его состоянии:

появлялись видения и галлюцинации ,

наблюдались скачки артериального давления и учащённый пульс,

критическое недосыпание доводило его до состояния, когда он засыпал, не закрывая глаз, что формально считалось продолжением просмотра.

Сегодня подобные эксперименты практически запрещены. Книга рекордов Гиннесса ужесточила правила, делая безопасность участников приоритетом, что делает повторение рекорда практически невозможным.

Последствия для психики и здоровья

Медики предупреждают: длительное лишение сна оказывает разрушительное воздействие на психику и может спровоцировать:

серьёзные нарушения психического здоровья ,

проблемы со сном ,

повышенную тревожность и стресс.

Сам Фрагосо отмечал, что восстановление после марафона потребовало длительного времени, а последствия ощущались ещё долгие месяцы.

Почему рекорд остаётся непревзойдённым

Сегодня многие любят смотреть сериалы и шоу «марафоном», но никто не стремится регистрировать это официально. Причины очевидны:

жёсткие требования Книги рекордов Гиннесса ,

высокий риск для здоровья ,

спорная ценность рекорда, которая не стоит опасности для жизни.

Специалисты уверены, что достижение Фрагосо может никогда не быть превзойдено, поскольку разумные люди не будут жертвовать здоровьем ради титула в истории.