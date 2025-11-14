Назван простой способ защититься от рака кожи

Учёные из Чикагского университета выяснили, как солнечный свет может превращать здоровые клетки кожи в раковые. Основным открытием стала роль белка YTHDF2, который защищает клетки от воспаления и неконтролируемого роста. Потеря этого белка запускает процессы, способствующие образованию опухолей, сообщает журнал Nature Communications (NatCom), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Солнце необходимо человеку, прежде всего для синтеза витамина D. Однако именно ультрафиолетовое (УФ) излучение считается ключевым фактором риска рака кожи: на него приходится более 90% случаев заболевания в США.
УФ-лучи повреждают ДНК клеток
Вызывают окислительный стресс
Стимулируют воспаление
Эти механизмы лежат в основе обычного солнечного ожога и создают благоприятную среду для раковых изменений.
«Нас интересовало, как воспаление, вызванное ультрафиолетом, способствует развитию рака кожи», — пояснила профессор дерматологии Чикагского университета Ю-Йин Хэ.
Исследователи изучали влияние УФ-излучения на молекулы РНК и белки, регулирующие их работу. Особое внимание уделялось белку YTHDF2, который распознаёт химические метки на РНК.
После воздействия ультрафиолета уровень YTHDF2 резко снижается
Удаление YTHDF2 в экспериментах приводило к усиленному воспалению
YTHDF2 контролирует активность некодирующей молекулы РНК U6 snRNA. В нормальных условиях обе молекулы перемещаются в эндосомы, где YTHDF2 блокирует U6 и не даёт ей активировать иммунный рецептор TLR3, отвечающий за воспаление.
Если УФ-лучи разрушают YTHDF2, U6 snRNA свободно активирует TLR3, вызывая мощную воспалительную реакцию. Именно это воспаление считается одним из факторов, способствующих развитию опухолей кожи.
«Мы описали новый защитный механизм — своего рода систему надзора, которая препятствует избыточному воспалению и повреждению тканей», — отметила Хэ.
Открытие подчёркивает, что нарушение баланса между РНК и белками-регуляторами может запускать воспаление, связанное с раком кожи. В будущем понимание этого механизма может стать основой:
Новых методов профилактики
Разработки терапевтических подходов при заболеваниях, вызванных ультрафиолетовым излучением
