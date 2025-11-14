18+
14.11.2025, 17:22

Назван простой способ защититься от рака кожи

Новости Мира 0 407

Учёные из Чикагского университета выяснили, как солнечный свет может превращать здоровые клетки кожи в раковые. Основным открытием стала роль белка YTHDF2, который защищает клетки от воспаления и неконтролируемого роста. Потеря этого белка запускает процессы, способствующие образованию опухолей, сообщает журнал Nature Communications (NatCom), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

Солнечный свет полезен, но опасен

Солнце необходимо человеку, прежде всего для синтеза витамина D. Однако именно ультрафиолетовое (УФ) излучение считается ключевым фактором риска рака кожи: на него приходится более 90% случаев заболевания в США.

  • УФ-лучи повреждают ДНК клеток

  • Вызывают окислительный стресс

  • Стимулируют воспаление

Эти механизмы лежат в основе обычного солнечного ожога и создают благоприятную среду для раковых изменений.

«Нас интересовало, как воспаление, вызванное ультрафиолетом, способствует развитию рака кожи», — пояснила профессор дерматологии Чикагского университета Ю-Йин Хэ.

Роль белка YTHDF2 в защите кожи

Исследователи изучали влияние УФ-излучения на молекулы РНК и белки, регулирующие их работу. Особое внимание уделялось белку YTHDF2, который распознаёт химические метки на РНК.

  • После воздействия ультрафиолета уровень YTHDF2 резко снижается

  • Удаление YTHDF2 в экспериментах приводило к усиленному воспалению

YTHDF2 контролирует активность некодирующей молекулы РНК U6 snRNA. В нормальных условиях обе молекулы перемещаются в эндосомы, где YTHDF2 блокирует U6 и не даёт ей активировать иммунный рецептор TLR3, отвечающий за воспаление.

Что происходит при разрушении YTHDF2

Если УФ-лучи разрушают YTHDF2, U6 snRNA свободно активирует TLR3, вызывая мощную воспалительную реакцию. Именно это воспаление считается одним из факторов, способствующих развитию опухолей кожи.

«Мы описали новый защитный механизм — своего рода систему надзора, которая препятствует избыточному воспалению и повреждению тканей», — отметила Хэ.

Перспективы для профилактики и терапии

Открытие подчёркивает, что нарушение баланса между РНК и белками-регуляторами может запускать воспаление, связанное с раком кожи. В будущем понимание этого механизма может стать основой:

  • Новых методов профилактики

  • Разработки терапевтических подходов при заболеваниях, вызванных ультрафиолетовым излучением

