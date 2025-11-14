18+
14.11.2025, 18:11

Азербайджан вызвал посла России из-за удара по Киеву

Новости Мира 0 704

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики после того, как российская ракета, по данным азербайджанской стороны, попала на территорию посольства Азербайджана в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: hodim/Shutterstock/FOTODOM
Фото: hodim/Shutterstock/FOTODOM

Нота протеста и последствия удара

Во время встречи азербайджанская сторона вручила ноту протеста. В документе указано, что в результате ночного удара 14 ноября повреждены административное здание посольства, консульский отдел, служебный транспорт и прилегающая территория дипмиссии. Жертв удалось избежать.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные ракетные обстрелы противоречат нормам международного права и уже имели место ранее.

Реакция Украины и Азербайджана

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили дальнейшее развитие партнерства между странами, а также последствия удара по Киеву.

По итогам разговора Зеленский отметил, что азербайджанский лидер осудил ракетный удар по украинской столице.

Ситуация на украинской инфраструктуре

Россия продолжает наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины. 14 ноября российская армия поразила все теплоэлектроцентрали Киева.

Некоторые эксперты отмечают, что массированные удары по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, могут соответствовать так называемому «плану Суровикина». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, рассуждает о возможной стратегической логике таких действий.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А точно ли это была российская ракета? После "налета" неизвестных дронов на европейские государства удивлятся не приходится
14.11.2025, 16:46
