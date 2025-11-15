Чебурашка вызвал бурю в Госдуме: парламентарии выясняют, кто он по национальности

Во время обсуждения вопросов бюджета в Государственной Думе РФ депутаты неожиданно переключились на культурную тему — происхождение любимого всеми персонажа советской мультипликации Чебурашки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из видео

Депутат Макаров заявил, что Чебурашка — еврей

Андрей Макаров высказал смелую гипотезу о национальности Чебурашки. По его словам, персонаж может считаться евреем, поскольку в СССР апельсины, из-за которых он оказался в ящике, импортировались именно из Израиля. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения финансирования проекта «Родная игрушка».

«Вспомните, откуда в СССР завозили апельсины? Единственное государство это делало — Израиль. Чебурашка — еврей, он же оттуда прикатил в ящике с апельсинами», — отметил парламентарий.

Возражения коллег

Не все депутаты поддержали такую точку зрения. Они напомнили, что цитрусовые в Советский Союз поставляли также Марокко и Испания.

Однако эксперт по детской анимации уточнил, что из Марокко везли в основном мандарины, а из Испании апельсины в то время не поступали. В ответ Макаров лаконично заявил: «Чебурашка не испанец».

Краткая справка о Чебурашке

Чебурашка — один из самых узнаваемых и любимых героев отечественной мультипликации. Его создал писатель Эдуард Успенский в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году.

Персонаж изображён добрым, похожим на ребёнка, с большими круглыми ушами, коричневой шерстью и маленькими лапками, что делает его образ особенно трогательным для зрителей всех возрастов.