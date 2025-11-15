Автор бестселлера о финансовой грамотности признался в долге на 1,2 млрд долларов

Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», сообщил, что его обязательства перед банками достигли 1,2 млрд долларов, и прокомментировал своё отношение к этому долгу, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Автор мирового бестселлера по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, что его совокупный долг составляет 1,2 млрд долларов. Об этом он сообщил в подкасте The Iced Coffee Hour, где предприниматель стал гостем программы.

Во время беседы ведущие Грэм Стефан и Джек Селби поинтересовались, беспокоит ли его столь крупная сумма обязательств. Кийосаки подчеркнул, что не испытывает тревоги из-за долга, отметив, что крупные заёмщики зачастую становятся головной болью уже для банков, а не для себя.

Свои взгляды на управление финансами Кийосаки изложил в книге «Богатый папа, бедный папа», которую написал совместно с Шэрон Лехтер. Издание вышло в 1997 году и быстро стало одной из самых популярных книг о личных финансах. В основе произведения – сравнение подходов к деньгам у богатых и бедных, что, по замыслу авторов, должно помочь читателям выработать стратегию построения благополучия.

Книга получила международное признание: её перевели более чем на 51 язык, а продажи превысили 32 млн экземпляров в 109 странах. Это сделало Кийосаки одним из самых известных популяризаторов финансовой грамотности в мире.