18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.11.2025, 09:30

Автор бестселлера о финансовой грамотности признался в долге на 1,2 млрд долларов

Новости Мира 0 538

Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», сообщил, что его обязательства перед банками достигли 1,2 млрд долларов, и прокомментировал своё отношение к этому долгу, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Автор мирового бестселлера по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, что его совокупный долг составляет 1,2 млрд долларов. Об этом он сообщил в подкасте The Iced Coffee Hour, где предприниматель стал гостем программы.

Во время беседы ведущие Грэм Стефан и Джек Селби поинтересовались, беспокоит ли его столь крупная сумма обязательств. Кийосаки подчеркнул, что не испытывает тревоги из-за долга, отметив, что крупные заёмщики зачастую становятся головной болью уже для банков, а не для себя.

Свои взгляды на управление финансами Кийосаки изложил в книге «Богатый папа, бедный папа», которую написал совместно с Шэрон Лехтер. Издание вышло в 1997 году и быстро стало одной из самых популярных книг о личных финансах. В основе произведения – сравнение подходов к деньгам у богатых и бедных, что, по замыслу авторов, должно помочь читателям выработать стратегию построения благополучия.

Книга получила международное признание: её перевели более чем на 51 язык, а продажи превысили 32 млн экземпляров в 109 странах. Это сделало Кийосаки одним из самых известных популяризаторов финансовой грамотности в мире.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0
В Казахстане введены новые правила связи: с 18 ноября SIM-карты начнут блокироватьНовости Казахстана
10.11.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь