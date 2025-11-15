Автор бестселлера о финансовой грамотности признался в долге на 1,2 млрд долларов

Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», сообщил, что его обязательства перед банками достигли 1,2 млрд долларов, и прокомментировал своё отношение к этому долгу, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Автор мирового бестселлера по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, что его совокупный долг составляет 1,2 млрд долларов. Об этом он сообщил в подкасте The Iced Coffee Hour, где предприниматель стал гостем программы.
Во время беседы ведущие Грэм Стефан и Джек Селби поинтересовались, беспокоит ли его столь крупная сумма обязательств. Кийосаки подчеркнул, что не испытывает тревоги из-за долга, отметив, что крупные заёмщики зачастую становятся головной болью уже для банков, а не для себя.
Свои взгляды на управление финансами Кийосаки изложил в книге «Богатый папа, бедный папа», которую написал совместно с Шэрон Лехтер. Издание вышло в 1997 году и быстро стало одной из самых популярных книг о личных финансах. В основе произведения – сравнение подходов к деньгам у богатых и бедных, что, по замыслу авторов, должно помочь читателям выработать стратегию построения благополучия.
Книга получила международное признание: её перевели более чем на 51 язык, а продажи превысили 32 млн экземпляров в 109 странах. Это сделало Кийосаки одним из самых известных популяризаторов финансовой грамотности в мире.
