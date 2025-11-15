В Израиле футболист получил 99-летнюю дисквалификацию: причиной стал жестокий поступок

Игрок молодежной команды «Йермиягу Холон» был отстранен от футбола на почти столетие после инцидента с избиением соперника в раздевалке, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Инцидент в раздевалке

По данным One, футболист молодежной команды «Йермиягу Холон», выступающей в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил рекордную дисквалификацию на 99 лет за избиение соперника в раздевалке. Видео нападения быстро распространилось в сети, вызвав широкий общественный резонанс.

Реакция клуба

Пресс-служба «Йермиягу Холона» сообщила о немедленном исключении игрока из состава команды. Представители клуба отметили, что пострадавший футболист якобы стал инициатором конфликта, однако дисквалификация последовала несмотря на это утверждение.

Решение Футбольной ассоциации Израиля

Дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля официально отстранил игрока от любых футбольных соревнований до ноября 2124 года и наложил штраф в размере 2500 шекелей (около 410 тысяч тенге). Имя спортсмена в сообщении не раскрывается.