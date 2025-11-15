18+
15.11.2025, 10:27

Американские границы «закрыты для больных»: кто рискует получить отказ в визе

Новости Мира 0 368

Администрация президента США Дональда Трампа поручила консульским службам учитывать ряд хронических заболеваний при рассмотрении заявлений на американские визы. Теперь визовые офицеры должны обращать внимание на рак, ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания как потенциальные основания для отказа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По данным The Washington Post, соответствующее указание Госдепартамент разослал всем американским дипломатическим миссиям 6 ноября.

Новые критерии отказа: когда здоровье становится проблемой

В документах Госдепа уточняется, что сотрудники визовых служб должны оценивать, насколько заявитель может стать потенциальным получателем государственных пособий в США.

«Некоторые медицинские состояния, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, рак, диабет, неврологические и психические расстройства, а также нарушения обмена веществ, могут потребовать дорогостоящего лечения, стоимость которого достигает сотен тысяч долларов», — отмечает публикация WP.

Особое внимание к ожирению

Ожирение теперь также считается значимым фактором при выдаче виз. Это связано с тем, что лишний вес способен провоцировать развитие серьезных осложнений, включая:

  • астму;

  • апноэ (остановку дыхания во сне);

  • депрессию;

  • гипертонию (высокое кровяное давление).

Эксперты полагают, что такой подход позволит оценивать потенциальные медицинские расходы, которые может понести американское государство, если человек с хроническими заболеваниями получит визу.

