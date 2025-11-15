«Черная пятница» и мошенничество: эксперт рассказал, как избежать потери денег

Эксперт по кибербезопасности отмечает увеличение числа мошеннических атак в преддверии «Черной пятницы» и дал рекомендации по защите пользователей от поддельных приложений и сайтов, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Типичные мошеннические схемы

Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore, отметил, что мошенники используют различные методы обмана: поддельные письма, фейковые сайты и приложения, ложные скидки, звонки от «курьеров» с просьбой назвать коды из SMS и подмену реквизитов для оплаты.

Особую опасность представляют фишинговые сайты и приложения, имитирующие популярные маркетплейсы и бренды. Кроме того, злоумышленники распространяют вредоносные APK-файлы под видом купонов, приложений или специальных предложений, что дает полный доступ к устройствам и учетным данным пользователей. Также активно применяются Telegram-боты и QR-коды, перенаправляющие на мошеннические ресурсы.

Рекомендации по защите

Морев советует загружать приложения исключительно из официальных источников, использовать антивирусы и двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять реквизиты платежей.

Опасность после распродаж

Эксперт добавил, что после окончания акций мошенники запускают кампании с «возвратами». Жертвам приходят фальшивые уведомления от «службы поддержки», с просьбой подтвердить личные данные для оформления возврата, переход по ссылкам из таких сообщений ведет на мошеннические сайты.