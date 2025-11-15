18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.11.2025, 13:46

Египтянка ожидает сразу 9 детей: врачи объяснили редкий случай многоплодной беременности

Новости Мира

Во время планового УЗИ у египтянки обнаружили девять эмбрионов. Специалисты объяснили редкий случай многоплодной беременности, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Необычная многоплодная беременность

Как сообщает Al Arabiya, в Египте врачи выявили у женщины крайне редкий случай многоплодной беременности – в её утробе развиваются сразу девять эмбрионов. Аномалия была обнаружена во время планового ультразвукового обследования.

Причины уникальной плодовитости

По данным издания Al Arabiya, причиной столь необычного зачатия мог стать неконтролируемый приём препаратов для стимуляции овуляции. Такие средства способны вызвать созревание нескольких яйцеклеток в одном менструальном цикле. При этом превышение рекомендованной дозы существенно увеличивает вероятность множественного оплодотворения.

Решения и риски для здоровья

Пока не известно, примет ли будущая мать решение о сохранении всех девяти эмбрионов. Врачи отмечают, что современные методы медицины позволяют безопасно сокращать количество оплодотворённых яйцеклеток, минимизируя риски для здоровья женщины.

Подготовка к родам

На данный момент специалисты разрабатывают план действий для предстоящих родов, ориентируясь на решение будущей роженицы.

Редкость случая

Подобные многоплодные беременности встречаются крайне редко. Для сравнения, естественное появление тройни наблюдается только в одном случае из 7-10 тысяч родов.

