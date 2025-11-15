18+
15.11.2025, 15:12

Юрия Дудя заочно приговорили к почти к двум годам колонии общего режима

Новости Мира 0 541

Московский суд заочно вынес Юрию Дудю приговор по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента», назначив ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на Медиазону.

Фото: instagram.com/yurydud/
Фото: instagram.com/yurydud/

Заочный приговор и суть обвинения

Московский мировой суд заочно признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей иностранного агента») и назначил наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии общего режима. О вынесенном приговоре сообщает издание «Медиазона».

Поводом для уголовного преследования стали вынесенные ранее штрафы за публикации без указания статуса «иноагента», а также три поста, опубликованные Дудем в мае 2025 года: про певицу Дарию Nuki Ставрович, журналистку Катерину Гордееву и про воздействие алкоголя на мозг.

Позиция сторон в суде

Прокурор Светлана Бердашкевич, требуя назначить наказание, просила суд признать отягчающим обстоятельством «мотив политической ненависти».

Защита журналиста заявила, что его действия не причинили реального ущерба, а сами публикации касались бытовых тем, что, по их мнению, исключает наличие политического мотива. Адвокат просил прекратить уголовное дело за малозначительностью.

Единственным свидетелем обвинения стала бывшая сотрудница Роскомнадзора Анастасия Кравцова.

История дела и предыдущие протоколы

С 2024 года в московские суды были направлены четыре административных протокола, касающиеся деятельности Дудя. Один из них относился к его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, ещё три – к 14 публикациям в его Telegram-канале.

В июле 2025 года, после того как журналист покинул Россию, в отношении него возбудили уголовное дело за нарушение порядка деятельности «иностранного агента» и заочно арестовали.

Статус Дудя и его правовые попытки

Юрий Дудь был внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Его YouTube-канал насчитывает более 10 млн подписчиков, а сам журналист объявлен в международный розыск.

Дудь пытался оспорить решение Минюста, добиваясь признания незаконным того факта, что ему не направили уведомление о включении в реестр. Однако Верховный суд РФ отказал ему в удовлетворении жалобы.

Журналист покинул Россию весной 2022 года и с тех пор заочно привлекается к ответственности.

