Юрия Дудя заочно приговорили к почти к двум годам колонии общего режима

Московский суд заочно вынес Юрию Дудю приговор по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента», назначив ему 1 год и 10 месяцев лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на Медиазону.
Московский мировой суд заочно признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей иностранного агента») и назначил наказание в виде 1 года и 10 месяцев колонии общего режима. О вынесенном приговоре сообщает издание «Медиазона».
Поводом для уголовного преследования стали вынесенные ранее штрафы за публикации без указания статуса «иноагента», а также три поста, опубликованные Дудем в мае 2025 года: про певицу Дарию Nuki Ставрович, журналистку Катерину Гордееву и про воздействие алкоголя на мозг.
Прокурор Светлана Бердашкевич, требуя назначить наказание, просила суд признать отягчающим обстоятельством «мотив политической ненависти».
Защита журналиста заявила, что его действия не причинили реального ущерба, а сами публикации касались бытовых тем, что, по их мнению, исключает наличие политического мотива. Адвокат просил прекратить уголовное дело за малозначительностью.
Единственным свидетелем обвинения стала бывшая сотрудница Роскомнадзора Анастасия Кравцова.
С 2024 года в московские суды были направлены четыре административных протокола, касающиеся деятельности Дудя. Один из них относился к его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, ещё три – к 14 публикациям в его Telegram-канале.
В июле 2025 года, после того как журналист покинул Россию, в отношении него возбудили уголовное дело за нарушение порядка деятельности «иностранного агента» и заочно арестовали.
Юрий Дудь был внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Его YouTube-канал насчитывает более 10 млн подписчиков, а сам журналист объявлен в международный розыск.
Дудь пытался оспорить решение Минюста, добиваясь признания незаконным того факта, что ему не направили уведомление о включении в реестр. Однако Верховный суд РФ отказал ему в удовлетворении жалобы.
Журналист покинул Россию весной 2022 года и с тех пор заочно привлекается к ответственности.
Комментарии0 комментарий(ев)