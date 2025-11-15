Эндокринолог назвала самый вредный кофейный напиток

Врач-диетолог предупредила, что кофе на растительном молоке может быть опасен, рекомендуя его только при непереносимости лактозы, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Опасность растительного молока в кофе

Эндокринолог и диетолог клиники «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова отметила, что кофе, приготовленный на растительном молоке, относится к числу наиболее вредных кофейных напитков. Основная причина – состав альтернативного молока. В нём часто содержится скрытый сахар, загустители и химические добавки, такие как каррагинан, способный вызывать воспаление желудочно-кишечного тракта.

Белок и стабилизаторы

Бинатова также указала, что растительное молоко содержит значительно меньше белка по сравнению с коровьим, из-за чего для сохранения пенки в кофе добавляют загустители и стабилизаторы, которые негативно влияют на здоровье.

Рекомендации специалиста

Эксперт подчеркнула, что утверждать о пользе миндального, рисового или соевого молока по сравнению с коровьим нельзя. Использовать растительное молоко вместо обычного рекомендуется только людям с диагностированной непереносимостью лактозы.