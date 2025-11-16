Иранские военные задержали танкер с нефтепродуктами, следовавший в Сингапур

По данным иранских государственных СМИ, судно перевозило в Сингапур партию нефтехимической продукции, которая, по утверждению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), была «несанкционированной», передает Lada.kz со ссылкой на CNN .

Иллюстративное фото

Иран подтвердил задержание танкера Talara, следовавшего под флагом Маршалловых островов, в водах Персидского залива. Задержание произошло на фоне сообщений США и источников в сфере морской безопасности о том, что иранские силы перехватили танкер и отвели его в территориальные воды Ирана.

Танкер Talara, принадлежащий кипрской компании Pasha Finance и управляемый Columbia Shipmanagement, следовал из Шарджи (ОАЭ) в Сингапур с грузом высокосернистого газойля. Связь с судном была потеряна в пятницу утром примерно в 20 милях от побережья Хор-Факкана.

США заявили, что знают об инциденте и следят за ситуацией. Тем временем причины задержания остаются неясными: КСИР не раскрыл подробностей предполагаемых нарушений.

Иранские военные ранее уже задерживали коммерческие суда в регионе, мотивируя это нарушениями правил мореплавания. Последний подобный инцидент был зафиксирован в апреле 2024 года.