Учёные нашли связь между ультраобработанной пищей и ранним раком кишечника

Исследователи из США обнаружили возможную причину роста случаев раннего рака кишечника — заболевания, которое всё чаще диагностируют у людей младше 50 лет. По их данным, регулярное употребление большого количества ультраобработанных продуктов повышает риск образования аденом — полипов, которые могут перерасти в рак, передает Lada.kz со ссылкой на данные JAMA Oncology , описанные изданием Gazeta.ru .

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Oncology, участвовали почти 30 тысяч женщин из проекта Nurses' Health Study II. Они регулярно проходили эндоскопические обследования и заполняли подробные анкеты о питании каждые четыре года.

Учёные выяснили, что женщины, употреблявшие около 10 порций ультраобработанных продуктов в день, имели на 45% более высокий риск образования аденом по сравнению с теми, кто ограничивался примерно тремя порциями. В эту категорию входят готовые блюда, сладости, снеки, полуфабрикаты и напитки с высоким содержанием сахара, соли, жиров и пищевых добавок.

«Результаты подчеркивают важность снижения потребления ультраобработанных продуктов, чтобы снизить растущую нагрузку раннего колоректального рака», — говорит гастроэнтеролог Эндрю Чан из онкологического центра Mass General Brigham.

По его словам, чем больше таких продуктов в рационе, тем выше риск появления полипов.

Всего исследователи зафиксировали 2787 случаев предраковых образований. При этом связь наблюдалась только для «классических» аденом, которые чаще всего предшествуют раннему раку. Медленно растущие полипы такой зависимости не показывали.

Даже с учётом других факторов риска — высокого индекса массы тела, диабета 2 типа и низкого потребления клетчатки — связь сохранялась. Однако диета не объясняет всех случаев раннего рака кишечника, и учёные продолжают искать дополнительные причины, включая молекулярные и генетические факторы.