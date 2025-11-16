Золотой унитаз взорвал Киев: скандал вокруг «кошелька Зеленского»

В Украине разгорается крупнейший коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского. Выявленные факты, сопровождающиеся шокирующими кадрами с золотым унитазом, обнаруженным у бизнесмена Тимура Миндича, усилили общественное недовольство и создали серьёзный кризис в администрации президента. Financial Times отмечает, что скандал произошёл в один из наиболее уязвимых моментов военных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Во время обысков, связанных с коррупционным расследованием в госкомпании «Энергоатом», следователи обнаружили:
золотой унитаз, биде и элементы интерьера с позолотой;
дорожные сумки, полные наличных;
аудиозаписи, где чиновники обсуждают возможные схемы отмывания средств.
По данным FT, золочёная сантехника находилась в одной из квартир бизнесмена Тимура Миндича, давнего партнёра и друга Зеленского. Именно эти кадры вызвали широкий резонанс и стали символом разгорающегося скандала.
Операция получила название «Мидас» — в честь мифического царя, превращавшего всё в золото. Украинские издания также сообщают, что Миндича называли «Карлсоном».
Расследование вскрыло доказательства получения взяток высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о коррупции в проектах по укреплению энергетической инфраструктуры, предназначенной для защиты от российских ракетных ударов.
На фоне скандала президент Зеленский уже инициировал ряд кадровых решений:
потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук;
исключил их из состава Совета национальной безопасности;
ввёл санкции против Тимура Миндича;
поддержал досрочное прекращение полномочий набсовета «Энергоатома»;
поручил премьер-министру Юлии Свириденко провести комплексную проверку всех госкомпаний в энергетическом и оборонном секторах.
Украинские аналитики считают, что это только начало — в ближайшие недели возможны новые громкие разоблачения.
Хищения бюджетных средств подорвали доверие европейских партнёров Украины. В ЕС выражают сомнения относительно дальнейшего финансирования, учитывая масштаб коррупционных схем.
17 ноября Зеленскому предстоит встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где официально планируется обсуждать безопасность Украины. Однако источники допускают, что тема скандала и требование реформ также окажутся в повестке.
Украинские медиа не исключают, что европейские партнёры могут выдвинуть целый пакет условий:
арест фигурантов дела;
обновление руководства госкомпаний через открытый конкурс;
прозрачное управление энергетическими и оборонными предприятиями;
создание механизмов международного контроля над назначением руководителей силовых и фискальных органов.
Более жёсткий сценарий предполагает:
полную перезагрузку правительства,
назначение команды, которую Запад считает надёжной,
возможную отставку главы офиса президента Андрея Ермака.
Ключевой фигурант скандала — Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95». Украинские СМИ называют его «кошельком Зеленского», указывая, что через него якобы проходили значительные финансовые потоки.
Согласно расследованиям:
встречи проводились в квартире Миндича, где бывали высокопоставленные политики, включая Андрея Ермака и лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию;
Миндич якобы способствовал назначению Алексея Чернышова на пост главы «Нафтогаза»;
он курировал схемы по выводу средств из оборонных проектов;
связанные с ним фирмы участвовали в поставках дронов, получая миллиарды гривен из бюджета;
по данным НАБУ, Миндич контролировал работу «прачечной», где отмывались незаконно полученные средства.
Арестованный депутат Александр Дубинский заявил, что Миндич был доверенным лицом как Зеленского, так и Ермака, занимаясь сбором неформальной «кассы» со всех госкомпаний.
По данным «Страна.ua», Тимур Миндич покинул Украину на VIP-такси буквально за несколько часов до обысков. Аналогичным образом страну покинул его знакомый бизнесмен Александр Цукерман с братом.
Издание также пишет, что в деле значительную роль играет олигарх Игорь Коломойский, который якобы ездил в НАБУ прямо из СИЗО. Источники утверждают, что он уверяет знакомых: «Зеленскому скоро конец».
