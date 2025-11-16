Золотой унитаз взорвал Киев: скандал вокруг «кошелька Зеленского»

В Украине разгорается крупнейший коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского. Выявленные факты, сопровождающиеся шокирующими кадрами с золотым унитазом, обнаруженным у бизнесмена Тимура Миндича, усилили общественное недовольство и создали серьёзный кризис в администрации президента. Financial Times отмечает, что скандал произошёл в один из наиболее уязвимых моментов военных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Золотой унитаз, чемоданы с наличными и операция «Мидас»

Во время обысков, связанных с коррупционным расследованием в госкомпании «Энергоатом», следователи обнаружили:

золотой унитаз , биде и элементы интерьера с позолотой;

дорожные сумки, полные наличных ;

аудиозаписи, где чиновники обсуждают возможные схемы отмывания средств.

По данным FT, золочёная сантехника находилась в одной из квартир бизнесмена Тимура Миндича, давнего партнёра и друга Зеленского. Именно эти кадры вызвали широкий резонанс и стали символом разгорающегося скандала.

Операция получила название «Мидас» — в честь мифического царя, превращавшего всё в золото. Украинские издания также сообщают, что Миндича называли «Карлсоном».

Дестабилизация власти и первые отставки

Расследование вскрыло доказательства получения взяток высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о коррупции в проектах по укреплению энергетической инфраструктуры, предназначенной для защиты от российских ракетных ударов.

На фоне скандала президент Зеленский уже инициировал ряд кадровых решений:

потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук ;

исключил их из состава Совета национальной безопасности ;

ввёл санкции против Тимура Миндича;

поддержал досрочное прекращение полномочий набсовета «Энергоатома»;

поручил премьер-министру Юлии Свириденко провести комплексную проверку всех госкомпаний в энергетическом и оборонном секторах.

Украинские аналитики считают, что это только начало — в ближайшие недели возможны новые громкие разоблачения.

Риски для международной поддержки

Хищения бюджетных средств подорвали доверие европейских партнёров Украины. В ЕС выражают сомнения относительно дальнейшего финансирования, учитывая масштаб коррупционных схем.

17 ноября Зеленскому предстоит встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где официально планируется обсуждать безопасность Украины. Однако источники допускают, что тема скандала и требование реформ также окажутся в повестке.

Украинские медиа не исключают, что европейские партнёры могут выдвинуть целый пакет условий:

арест фигурантов дела;

обновление руководства госкомпаний через открытый конкурс;

прозрачное управление энергетическими и оборонными предприятиями;

создание механизмов международного контроля над назначением руководителей силовых и фискальных органов.

Более жёсткий сценарий предполагает:

полную перезагрузку правительства ,

назначение команды, которую Запад считает надёжной,

возможную отставку главы офиса президента Андрея Ермака.

Фигуранты дела: кто стоит за схемами

Ключевой фигурант скандала — Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95». Украинские СМИ называют его «кошельком Зеленского», указывая, что через него якобы проходили значительные финансовые потоки.

Согласно расследованиям:

встречи проводились в квартире Миндича, где бывали высокопоставленные политики, включая Андрея Ермака и лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию ;

Миндич якобы способствовал назначению Алексея Чернышова на пост главы «Нафтогаза»;

он курировал схемы по выводу средств из оборонных проектов;

связанные с ним фирмы участвовали в поставках дронов, получая миллиарды гривен из бюджета;

по данным НАБУ, Миндич контролировал работу «прачечной», где отмывались незаконно полученные средства.

Арестованный депутат Александр Дубинский заявил, что Миндич был доверенным лицом как Зеленского, так и Ермака, занимаясь сбором неформальной «кассы» со всех госкомпаний.

Побеги фигурантов и роль Коломойского

По данным «Страна.ua», Тимур Миндич покинул Украину на VIP-такси буквально за несколько часов до обысков. Аналогичным образом страну покинул его знакомый бизнесмен Александр Цукерман с братом.

Издание также пишет, что в деле значительную роль играет олигарх Игорь Коломойский, который якобы ездил в НАБУ прямо из СИЗО. Источники утверждают, что он уверяет знакомых: «Зеленскому скоро конец».