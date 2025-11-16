18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.11.2025, 07:51

Золотой унитаз взорвал Киев: скандал вокруг «кошелька Зеленского»

Новости Мира 0 2 186

В Украине разгорается крупнейший коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского. Выявленные факты, сопровождающиеся шокирующими кадрами с золотым унитазом, обнаруженным у бизнесмена Тимура Миндича, усилили общественное недовольство и создали серьёзный кризис в администрации президента. Financial Times отмечает, что скандал произошёл в один из наиболее уязвимых моментов военных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Золотой унитаз, чемоданы с наличными и операция «Мидас»

Во время обысков, связанных с коррупционным расследованием в госкомпании «Энергоатом», следователи обнаружили:

  • золотой унитаз, биде и элементы интерьера с позолотой;

  • дорожные сумки, полные наличных;

  • аудиозаписи, где чиновники обсуждают возможные схемы отмывания средств.

По данным FT, золочёная сантехника находилась в одной из квартир бизнесмена Тимура Миндича, давнего партнёра и друга Зеленского. Именно эти кадры вызвали широкий резонанс и стали символом разгорающегося скандала.

Операция получила название «Мидас» — в честь мифического царя, превращавшего всё в золото. Украинские издания также сообщают, что Миндича называли «Карлсоном».

Дестабилизация власти и первые отставки

Расследование вскрыло доказательства получения взяток высокопоставленными чиновниками. Речь идёт о коррупции в проектах по укреплению энергетической инфраструктуры, предназначенной для защиты от российских ракетных ударов.

На фоне скандала президент Зеленский уже инициировал ряд кадровых решений:

  • потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук;

  • исключил их из состава Совета национальной безопасности;

  • ввёл санкции против Тимура Миндича;

  • поддержал досрочное прекращение полномочий набсовета «Энергоатома»;

  • поручил премьер-министру Юлии Свириденко провести комплексную проверку всех госкомпаний в энергетическом и оборонном секторах.

Украинские аналитики считают, что это только начало — в ближайшие недели возможны новые громкие разоблачения.

Риски для международной поддержки

Хищения бюджетных средств подорвали доверие европейских партнёров Украины. В ЕС выражают сомнения относительно дальнейшего финансирования, учитывая масштаб коррупционных схем.

17 ноября Зеленскому предстоит встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где официально планируется обсуждать безопасность Украины. Однако источники допускают, что тема скандала и требование реформ также окажутся в повестке.

Украинские медиа не исключают, что европейские партнёры могут выдвинуть целый пакет условий:

  • арест фигурантов дела;

  • обновление руководства госкомпаний через открытый конкурс;

  • прозрачное управление энергетическими и оборонными предприятиями;

  • создание механизмов международного контроля над назначением руководителей силовых и фискальных органов.

Более жёсткий сценарий предполагает:

  • полную перезагрузку правительства,

  • назначение команды, которую Запад считает надёжной,

  • возможную отставку главы офиса президента Андрея Ермака.

Фигуранты дела: кто стоит за схемами

Ключевой фигурант скандала — Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95». Украинские СМИ называют его «кошельком Зеленского», указывая, что через него якобы проходили значительные финансовые потоки.

Согласно расследованиям:

  • встречи проводились в квартире Миндича, где бывали высокопоставленные политики, включая Андрея Ермака и лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию;

  • Миндич якобы способствовал назначению Алексея Чернышова на пост главы «Нафтогаза»;

  • он курировал схемы по выводу средств из оборонных проектов;

  • связанные с ним фирмы участвовали в поставках дронов, получая миллиарды гривен из бюджета;

  • по данным НАБУ, Миндич контролировал работу «прачечной», где отмывались незаконно полученные средства.

Арестованный депутат Александр Дубинский заявил, что Миндич был доверенным лицом как Зеленского, так и Ермака, занимаясь сбором неформальной «кассы» со всех госкомпаний.

Побеги фигурантов и роль Коломойского

По данным «Страна.ua», Тимур Миндич покинул Украину на VIP-такси буквально за несколько часов до обысков. Аналогичным образом страну покинул его знакомый бизнесмен Александр Цукерман с братом.

Издание также пишет, что в деле значительную роль играет олигарх Игорь Коломойский, который якобы ездил в НАБУ прямо из СИЗО. Источники утверждают, что он уверяет знакомых: «Зеленскому скоро конец».

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь