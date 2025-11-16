В Петербурге 22-летний парень потерял ноги из-за чрезмерного употребления энергетиков

Молодой житель Санкт-Петербурга оказался на грани смерти и лишился ног после многократного употребления энергетических напитков натощак, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «112» .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как началась проблема

22-летний Артем, житель Санкт-Петербурга, увлекался ночными компьютерными играми и для поддержания бодрости начал пить энергетические напитки. Изначально он ограничивался одной банкой в день, однако со временем дозировка выросла до трёх-пяти напитков натощак, что стало опасной привычкой, передаёт Telegram-канал «112».

Первые симптомы и госпитализация

Летом молодой человек почувствовал резкую боль в животе, сопровождавшуюся тошнотой и рвотой. Его госпитализировали с диагнозом «панкреатит». После выписки болезнь снова дала о себе знать и усугубилась появлением кисты поджелудочной железы.

Когда мы пошли к врачу в поликлинику, нам сказали: «Срочно везите его в больницу, дома он у вас умрет, - рассказала 112 мать пострадавшего.

Критическое состояние и последствия

Третья госпитализация привела к развитию гнойного некроза поджелудочной железы, отказу ног и усугублению хронических заболеваний. Кроме того, у Артема проявились интоксикация организма, потеря памяти и анорексия. В настоящий момент он проходит курс реабилитации в одной из петербургских больниц и учится ходить заново.

Мнение экспертов

Медики напоминают, что чрезмерное употребление энергетиков, особенно на пустой желудок, способно вызвать серьёзные осложнения поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы и других органов, а в отдельных случаях – необратимые последствия для здоровья.