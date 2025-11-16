Учёные назвали продукт, который улучшает память перед экзаменом или важным выступлением

Японские исследователи назвали сладость, которая способна перед напряжённой умственной работой за короткое время улучшить память и внимание, передает Lada.kz со ссылкой на TengriLife .

Фото: Pixabay

По данным The New York Post, учёные из Технологического института Сибаура в Японии обнаружили продукт, который способен быстро «разогреть» мозг и повысить способность к запоминанию новой информации всего за один час. По их данным, для этого достаточно съесть небольшой кусочек тёмного шоколада, богатого флавонолами – растительными соединениями с известными антиоксидантными свойствами.

В рамках эксперимента мышам давали десять минут на знакомство с двумя одинаковыми предметами, после чего один из них заменяли на новый. Если грызун проводил больше времени, изучая новый объект, учёные делали вывод о сохранении памяти о старом предмете. Одной группе мышей при этом вводили флавонолы.

Результаты показали, что животные, получившие флавонолы, продемонстрировали на 30 процентов лучшие показатели в тестах на память по сравнению с контрольной группой. Кроме того, они проявляли более высокую двигательную активность и исследовательское поведение.

Ведущий автор исследования Ясуюки Фуджи отметил, что вяжущий вкус флавонолов, по всей видимости, стимулирует сенсорные нервы, напрямую связанные со стволом головного мозга. Это активирует так называемое голубое пятно – область мозга, которая вырабатывает норадреналин и способствует запоминанию новой информации.

Флавонолы содержатся не только в какао и тёмном шоколаде, но и в яблоках, ягодах и других растительных продуктах. Учёные рекомендуют включать их в рацион в дни, когда требуется максимальная концентрация и эффективная работа памяти, например, перед экзаменами или важными выступлениями.