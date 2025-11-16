В Госдуме предложили выходить на пенсию на 10 лет позже и получать в два раза больше

Российские граждане могут существенно повысить размер будущей пенсии, если решат продолжить трудиться после достижения установленного возраста. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя механизмы накопления пенсионных коэффициентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По ее словам, работа в течение дополнительных пяти лет позволяет увеличить сумму пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%.

Если же отложить выход на пенсию на десять лет, то итоговый размер коэффициентов индексируется уже в 2,32 раза, что фактически ведет к более чем двукратному увеличению размера будущей выплаты.

Инициативы по досрочному выходу на пенсию

Параллельно в парламенте обсуждаются и альтернативные предложения. Депутат Сергей Гаврилов ранее выступил за упрощение порядка оформления досрочной пенсии для граждан с повышенным стажем. Он считает, что право выходить на пенсию на два года раньше должно быть обеспечено необходимой нормативной базой и подзаконными актами.

Сколько нужно заработать для ощутимой пенсии

Эксперты также отмечают, что размер будущей пенсии напрямую зависит от накопленных пенсионных коэффициентов. По оценке бизнес-аналитика Pronline Дмитрия Трепольского, чтобы претендовать на пенсию около 45 тысяч рублей, гражданину необходимо накопить примерно 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Достичь таких значений можно лишь при стабильной зарплате примерно 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 26 лет, отметил он.