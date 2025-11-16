В Дубае начал работу самый высокий отель в мире

В эмирате официально открылся новый мировой рекордсмен по высоте среди отелей – Ciel Dubai Marina, возвышающийся на 377 метров, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Изображение из открытых источников

Как пишет The National, в Дубае состоялось открытие нового архитектурного рекордсмена – отеля Ciel Dubai Marina, который стал самым высоким действующим отелем в мире.

По данным издания, высота нового гостиничного комплекса достигает 377 метров. Таким образом, он опережает прежнего лидера – дубайский Gevora Hotel – на 21 метр.

Дубай продолжает удерживать позиции мирового центра высотного гостиничного строительства: восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире расположены именно в этом городе. В их числе и знаменитый Burj Al Arab, выполненный в форме паруса, высота которого вместе со шпилем составляет 321 метр.

Кроме того, в октябре жюри премии The World's 50 Best Hotels огласило список лучших отелей мира за 2025 год. Лидером рейтинга стала гостиница Rosewood, расположенная в Гонконге.